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765 بلاغا للتشوه البصري بحائل

2/18/2024 2:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) عالجت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي 765 بلاغًا في التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري في ‏المنطقة ‏ومحافظاتها، وذلك ضمن أعمالها الميدانية من خلال فرقها المخصصة لرصد الملاحظات ومعالجتها، أو إضافة إلى ما يردها من ملحوظات عبر حملة صور وأرسل عبر برنامج "بلدي".
وبينت الأمانة أن أعمال معالجة التشوهات البصرية شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري ‏من خلال معالجة 294 موقعًا في صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة 189 من أعمدة الإنارة، إلى جانب معالجة 67 موقعًا لصيانة الحدائق والمتنزهات، ليتم إنجاز ما نسبته 99 من البلاغات، ويحقق رضا للمستفيدين تجاوز 93 %.

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