الهلال خيال
التاريخ
2/18/2024 2:17:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعاد الهلال الفارق بينه وبين أقرب مطارديه منافسه التقليدي النصر إلى 7 نقاط، وسجل انتصاره الـ18 و الـ13 على التوالي، محافظا على سجله خاليا من الخسائر، بتغلبه على ضيفه الرائد 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب المملكة آرينا، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للزعيم إلسكندر ميتروفيتش ((3، 29 ضربة جزاء))، وكاليدو كوليبالي ((52))، ولرائد التحدي أمير سعيود ((90+7))، ليرفع الهلال رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري، وبقي الرائد على 19 نقطة.
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