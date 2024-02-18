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الهلال خيال

2/18/2024 2:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعاد الهلال الفارق بينه وبين أقرب مطارديه منافسه التقليدي النصر إلى 7 نقاط، وسجل انتصاره الـ18 و الـ13 على التوالي، محافظا على سجله خاليا من الخسائر، بتغلبه على ضيفه الرائد 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب المملكة آرينا، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للزعيم إلسكندر ميتروفيتش ((3، 29 ضربة جزاء))، وكاليدو كوليبالي ((52))، ولرائد التحدي أمير سعيود ((90+7))، ليرفع الهلال رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري، وبقي الرائد على 19 نقطة.

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