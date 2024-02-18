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سيف خادم الحرمين الشريفين لقطري

2/18/2024 2:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، توج أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى بالجنادرية.
السيف لقطري

توج أمير الرياض مالك الهجن القطري جابر الجربوعي بجائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للهجن، والفائزين بالمراكز الأولى في رموز الحيل والزمول ضمن السباق النهائي للمهرجان، إذ حققت المطية ريماس للمالك الإماراتي سعيد الأحبابي جائزة الشوط الأول (زمول عام) بتوقيت 12:29.285 دقيقة، وتوج المالك والمضمر الإماراتي سعيد الأحبابي بالبندق والدرع.
وفي الشوط الثاني (زمول مفتوح)، فازت المطية ريسنق، العائدة ملكيتها لهجن زعبيل الإماراتية، بتوقيت بلغ 12:37.308 دقيقة، ونالت هجن زعبيل البندق، والمضمر الإماراتي راشد مروشد الدرع.
وتشرف الفائز في الشوط الثالث (حيل عام) مالك المطية زاخر السعودي عبدالعزيز الموسى بتسلم السيف، ونال المضمر الإماراتي محمد بن حمدون الدرع.
وتشرفت هجن الشحانية من قطر، الفائزة بالشوط الرابع (حيل مفتوح)، بتسلم التتويج نظير فوز المطية رهف بالسيف، والمضمر القطري جابر آل فاران بالدرع.
صدارة إماراتية

تصدر ملاك الهجن الإماراتيون، في ختام مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، قائمة أكثر الملاك المتوجين بألقاب أشواط النسخة الأولى، حيث نجح الملاك الإماراتيون في الظفر بـ84 شوطا من أصل 224 شوطا. بينما جاء الملاك القطريون في المركز الثاني بـ69 شوطا، وحل الملاك السعوديون في المركز الثالث بـ64 شوطا، وملاك الهجن العمانيون في المركز الرابع بثلاثة أشواط، وملاك الهجن البحرينيون والأمريكيون بـ((شوطين))، وملاك الهجن الكويتيون والفرنسيون بشوط

- القطري جابر الجربوعي نال سيف خادم الحرمين الشريفين
- 224 شوطا شهدها المهرجان في نسخته الأولى
- 84 شوطا للهجن الإماراتية التي كانت أكثر المتوجين

- 69 شوطا كسبت جوائزها الهجن القطرية
- 64 شوطا ذهبت جوائزها للهجن السعودية
- 3 أشواط ظفرت بها هجن عمان وشوطان لهجن البحرين
- هجن الكويت وفرنسا كسبت كل منهما شوطا واحدا

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