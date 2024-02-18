سيف خادم الحرمين الشريفين لقطري

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- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، توج أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى بالجنادرية.
السيف لقطري
توج أمير الرياض مالك الهجن القطري جابر الجربوعي بجائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للهجن، والفائزين بالمراكز الأولى في رموز الحيل والزمول ضمن السباق النهائي للمهرجان، إذ حققت المطية ريماس للمالك الإماراتي سعيد الأحبابي جائزة الشوط الأول (زمول عام) بتوقيت 12:29.285 دقيقة، وتوج المالك والمضمر الإماراتي سعيد الأحبابي بالبندق والدرع.
وفي الشوط الثاني (زمول مفتوح)، فازت المطية ريسنق، العائدة ملكيتها لهجن زعبيل الإماراتية، بتوقيت بلغ 12:37.308 دقيقة، ونالت هجن زعبيل البندق، والمضمر الإماراتي راشد مروشد الدرع.
وتشرف الفائز في الشوط الثالث (حيل عام) مالك المطية زاخر السعودي عبدالعزيز الموسى بتسلم السيف، ونال المضمر الإماراتي محمد بن حمدون الدرع.
وتشرفت هجن الشحانية من قطر، الفائزة بالشوط الرابع (حيل مفتوح)، بتسلم التتويج نظير فوز المطية رهف بالسيف، والمضمر القطري جابر آل فاران بالدرع.
صدارة إماراتية
تصدر ملاك الهجن الإماراتيون، في ختام مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، قائمة أكثر الملاك المتوجين بألقاب أشواط النسخة الأولى، حيث نجح الملاك الإماراتيون في الظفر بـ84 شوطا من أصل 224 شوطا. بينما جاء الملاك القطريون في المركز الثاني بـ69 شوطا، وحل الملاك السعوديون في المركز الثالث بـ64 شوطا، وملاك الهجن العمانيون في المركز الرابع بثلاثة أشواط، وملاك الهجن البحرينيون والأمريكيون بـ((شوطين))، وملاك الهجن الكويتيون والفرنسيون بشوط
- القطري جابر الجربوعي نال سيف خادم الحرمين الشريفين
- 224 شوطا شهدها المهرجان في نسخته الأولى
- 84 شوطا للهجن الإماراتية التي كانت أكثر المتوجين
- 69 شوطا كسبت جوائزها الهجن القطرية
- 64 شوطا ذهبت جوائزها للهجن السعودية
- 3 أشواط ظفرت بها هجن عمان وشوطان لهجن البحرين
- هجن الكويت وفرنسا كسبت كل منهما شوطا واحدا
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