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ترمب يبيع أحذية قديمة لتسديدغرامته

2/18/2024 2:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) باع دونالد ترمب، بعد يوم من حكم ضده بـ355 مليون دولار، أحذية تحمل علامة تجارية بـ399 دولارًا في ((Sneaker Con))
ومع اقترابه من الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، توقف الرئيس السابق بشكل غير معتاد، وبدأ في الترويج لأحذية رياضية جديدة تحمل علامة ترمب التجارية في ((Sneaker Con))، وهو تجمع يصف نفسه بأنه ((أعظم عرض للأحذية الرياضية)).
وقوبل ترمب بصيحات الاستهجان الصاخبة والهتافات في مركز مؤتمرات فيلادلفيا عندما قدم ما أسماه ((أول حذاء رسمي لترمب)).
ويباع الحذاء، وهو ذو قمصان ذهبية لامعة مع تفاصيل العلم الأمريكي على ظهره، باسم ((لا تستسلم أبدًا)) مقابل 399 دولارًا على موقع ويب جديد يبيع أيضًا أحذية أخرى تحمل علامة ترمب التجارية وكولونيا وعطور ((Victory 47)) مقابل 99 دولارًا. وسيكون ترمب الرئيس السابع والأربعين إذا تم انتخابه مرة أخرى.
نصف المليار
وجاء الإطلاق غير المعلن بعد يوم من أمر قاض في نيويورك ترمب وشركته بدفع غرامات ضخمة بـ355 مليون دولار، بعد أن وجد أن الرئيس السابق كذب بشأن ثروته لسنوات، وخطط لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال تضخيم ثروته.
وجاءت هذه العقوبة بعد أن أُمر ترمب بدفع مبلغ إضافي، قدره 83.3 مليون دولار، للكاتبة إي. جين كارول، لإلحاق الضرر بسمعتها بعد أن اتهمته بالاعتداء الجنسي. ومع دفع الفوائد، قد تتجاوز ديون ترمب القانونية الآن نصف مليار دولار، وهو مبلغ ليس من الواضح أنه قادر على دفعه.
استقطاب الشباب
وكان الحاضرون أصغر سنا وأكثر تنوعا من حشود ترمب المعتادة. وتأمل حملة ترمب أن يتمكن من كسب المزيد من الناخبين الشباب والأقليات، خاصة الشباب السود، في مباراة العودة المحتملة ضد الرئيس جو بايدن في نوفمبر.
وهذا ليس أول مشروع لكسب المال يعلنه ترمب منذ إطلاق حملته الثالثة للبيت الأبيض في 2022، حيث أفاد ترمب العام الماضي بأنه حقق ما بين 100 ألف ومليون دولار من سلسلة من بطاقات التداول الرقمية التي صورته، من خلال تحرير الصور، في سلسلة من الصور الشبيهة بالرسوم المتحركة، بما في ذلك دور رائد فضاء وراعى بقر وبطل خارق. وأصدر أيضًا كتبًا تحتوي على صور للفترة التي قضاها في منصبه، ورسائل كتبت إليه على مر السنين.
مشروع جديد
ويقول موقع الأحذية الرياضية الجديد إنه يُدار من قِبل شركة CIC Ventures LLC، وهي الشركة التي أعلن ترمب ملكيتها في تقريره المالي لعام 2023. وينص الموقع على أن المشروع الجديد ((ليس سياسيا، ولا علاقة له بأي حملة سياسية)).
مع ذلك، يصف الموقع الأحذية الرياضية بأنها إصدار محدود ومرقمة، وهي ((قطعة حقيقية لهواة الجمع)) تتميز بأنها ((جريئة وذهبية وقوية، تمامًا مثل الرئيس ترمب)).

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