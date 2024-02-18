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تعليق ومعارضة أمريكية لدعم أوكرانيا

2/18/2024 2:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تتوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا على موافقة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، حيث يصر على أنه لن ((يستعجل)) في الموافقة على حزمة المساعدات الخارجية البالغة 95.3 مليار دولار من مجلس الشيوخ والتي تشمل المساعدة لأوكرانيا، على الرغم من الدعم الساحق من معظم الديمقراطيين وما يقرب من نصف الجمهوريين.
فيما جادل أحد المعارضين الجمهوريين للتمويل الأمريكي الجديد لأوكرانيا في مؤتمر أمني دولي بأن الحزمة المعلقة في الكونجرس لن ((تغير الواقع بشكل جذري)) على الأرض، وأن روسيا لديها حافز للتفاوض على السلام.
تصنيع محدود
وقد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وآخرون إلى تمرير مساعدات بقيمة 60 مليار دولار في مؤتمر ميونخ الأمني، الذي تزامن مع سحب أوكرانيا لقواتها من مدينة أفدييفكا الشرقية بعد أشهر من القتال العنيف.
لكن السيناتور جي دي فانس، وهو جمهوري من ولاية أوهايو وحليف لدونالد ترمب، قال إن ((المشكلة في أوكرانيا... هي أنه لا توجد نقطة نهاية واضحة)) وأن الولايات المتحدة لا تصنع أسلحة كافية لدعم الحروب في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط. و((احتمال حدوث حالة طوارئ في شرق آسيا)).
وقال فانس إنه إذا تم تنفيذ الحزمة، ((فإن ذلك لن يغير الواقع في ساحة المعركة بشكل جذري))، مشيرًا إلى القدرة التصنيعية الأمريكية المحدودة.
وسأل ((هل يمكننا إرسال مستوى الأسلحة الذي أرسلناه خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية؟)) وأجاب ((نحن ببساطة لا نستطيع ذلك. بغض النظر عن عدد الشيكات التي يكتبها الكونجرس الأمريكي، فنحن مقيدون هناك)).
وقال: ((أعتقد أن ما يمكن تحقيقه هو بعض السلام عن طريق التفاوض))، مجادلًا بأن روسيا وأوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة جميعها لديها حافز للجلوس إلى طاولة المفاوضات الآن وأن الحرب المستمرة منذ عامين ستنتهي في مرحلة ما في سلام متفاوض عليه.
إطالة الحرب
وردت ريكاردا لانج، الزعيمة المشاركة لأحد الأحزاب الحاكمة في ألمانيا، حزب الخُضر، قائلة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر مرارًا وتكرارًا ((أنه ليس لديه مصلحة في السلام في الوقت الراهن)).
وقالت إن وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا الآن يعني ((إما أن تطيل أمد الحرب أو تتخلى عن أوكرانيا ويفوز بوتين)).
وأضاف لانج أنه إذا فاز بوتين، ((فسوف يتعلم هو، وكذلك القوى الأخرى مثل الصين، إنه من الممكن تغيير الحدود فقط وأن الناتو لن يفرض نفسه ضدنا)). وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ((عالم يتمتع بقدر أقل من الأمن، وعالم يتمتع بقدر أقل من الحرية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا بالنسبة للولايات المتحدة)).
تحديد مصير
ومن جهة أخرى ومع اقتراب بدء العام الثالث للحرب في أوكرانيا، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجريات على جبهة القتال هي ((مسألة حياة أو موت)) بالنسبة لروسيا و((قد تحدد مصيرها)). وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين نُشرت مقتطفات منها على شبكات التواصل الاجتماعي: ((أعتقد أنه لا يزال من المهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمستمعينا ومشاهدينا في الخارج، أن تُفهم طريقة تفكيرنا)).
وأضاف أن ((كلّ ما يحدث على جبهة أوكرانيا هو بالنسبة لهم تقدّم لموقعهم التكتيكي لكنه بالنسبة لنا مصيرنا، إنها مسألة حياة أو موت)).
وأدلى بوتين بتصريحاته هذه ردًا على سؤال حول مقابلة استمرت ساعتين وأجراها مع مقدم البرامج الأمريكي تاكر

صواريخ ((تاوروس)) لأوكرانيا:
تعلق أوكرانيا آمالا على ألمانيا لتوريد صواريخ ((تاوروس))، لمساعدتها على وقف التدهور السريع في أوضاع قواتها على جبهة القتال مع روسيا.
قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا إنه يتوقع أن تتخذ الحكومة الاتحادية قرارا لصالح توريد صواريخ ألمانية من طراز ((تاوروس)) إلى بلاده.
طلبت أوكرانيا رسميا من الحكومة الاتحادية ببرلين صواريخ ((تاوروس)) يصل مداها إلى 500 كيلومتر وذات دقة عالية في مايو الماضي.
تهدف أوكرانيا للحصول على الصواريخ من أجل أن تتمكن من ضرب أهداف عسكرية روسية بعيدة عن خط المواجهة.
قرر المستشار الألماني أولاف شولتز في مطلع أكتوبر عدم توريد هذه النوعية من الصواريخ إلى أوكرانيا في الوقت الحالي.

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