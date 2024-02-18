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تحرك رسمي لوقف أعمال متمردي M23

2/18/2024 2:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) حثت الولايات المتحدة جماعة حركة 23 مارس((M23)) المسلحة في شرق الكونغو على الانسحاب من مواقعهم الحالية بالقرب من منطقتين حضريتين في مقاطعة شمال كيفو بالكونغو. وقد أدانت دعم رواندا لهم، والتي تسبب تمردها في نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، ودعت الجماعة المتمردة إلى ((وقف الأعمال العدائية)).
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها بشدة ((تفاقم العنف... الناجم عن تصرفات الجماعة المسلحة.
السحب الفوري
ودعت الولايات المتحدة رواندا إلى ((السحب الفوري لجميع أفراد قوات الدفاع الرواندية من (الكونغو) وإزالة أنظمتها الصاروخية أرض جو))، وهو ما قالت إنه يهدد حياة المدنيين وقوات حفظ السلام.
ومن المرجح أن يفرض ذلك ضغوطا على رواندا، التي نفت حكومتها مرارا أي صلة لها بجماعة إم 23.
واتهم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي رواندا بزعزعة استقرار الكونغو من خلال دعم المتمردين. وقال خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إن لديهم ((أدلة قوية)) على أن أفرادا من القوات المسلحة الرواندية كانوا ينفذون عمليات هناك لدعم جماعة إم 23.
وتصاعدت حدة القتال بالقرب من جوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو وأكبر مدينة في المنطقة، في الأيام الأخيرة حيث هدد المتمردون بالسيطرة على المدينة. ويفر سكان بلدة ساكي القريبة من القتال العنيف بين قوات الحكومة الكونغولية والجماعة.
وقف التصعيد
وأدى الصراع المسلح حتى الآن إلى نزوح أكثر من مليون شخص في شرق الكونغو منذ نوفمبر، وفقا لمنظمة ميرسي كوربس الإنسانية. وكان العديد من مقاتلي حركة 23 مارس، بما في ذلك التوتسي الكونغوليون، أعضاء في جيش الكونغو في السابق. ويقول قادة المجموعة إنهم يقاتلون لحماية التوتسي المحليين من جماعات الهوتو المتطرفة مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي كان أعضاؤها من بين مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وحث البيان الأمريكي جميع الأطراف على وقف التصعيد ((والمشاركة بشكل بناء في التوصل إلى حل تفاوضي)) للصراع.
وأضاف ((من الضروري أن تحترم جميع الدول سيادة بعضها البعض وسلامة أراضيها ومحاسبة جميع الأطراف الفاعلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع الدائر في شرق (الكونغو))).

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