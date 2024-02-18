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واشنطن تتجاهل الحرب اللاإنسانية في غزة

2/18/2024 2:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت الولايات المتحدة أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار آخر لوقف إطلاق النار، بعدما وزعت الجزائر، مندوب الدول العربية في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما يرفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين.
وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، في بيان، إن مشروع القرار يتعارض مع جهود واشنطن لإنهاء القتال، و((لن يتم تبنيه)).
بينما أكد مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أن الولايات المتحدة تدعم الحملة الإسرائيلية لتدمير قدرات حماس، ولم تضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب أو سحب قواتها من غزة.
مواصلة الهجوم
وقد استخدمت الولايات المتحدة ((الفيتو)) ضد قرارات سابقة مماثلة، حظيت بدعم دولي واسع النطاق. كما تجاوز الرئيس جو بايدن الكونجرس، لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، بينما حثها على اتخاذ تدابير أكبر من أجل تجنيب المدنيين القصف، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة الهجوم حتى تحقيق ((النصر الكامل)) على حماس، وتوسيعه ليشمل مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، التي لجأ إليها أكثر من نصف سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني، هربا من القتال في أماكن أخرى.
ووصف مطالب حماس بأنها ((وهمية))، ورفض الدعوات الأمريكية والدولية إلى إيجاد طريق لإقامة الدولة الفلسطينية.
كما اعتمدت حكومته إعلانا يقول إن إسرائيل ((ترفض بشكل قاطع المراسيم الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وتعارض أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية))، الذي قالت إنه ((سيمنح جائزة كبرى للإرهاب بعد هجوم 7 أكتوبر)).

محاولات التوسط
وأمضت الولايات المتحدة وقطر ومصر أسابيع في محاولة التوسط لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ولكن هناك فجوة واسعة بين مطالب إسرائيل وحماس، وقالت قطر إن المحادثات ((لم تتقدم كما كان متوقعا)).
بينما أكدت حماس أنها لن تطلق سراح جميع الرهائن المتبقين دون أن تُنهي إسرائيل الحرب وتنسحب من غزة، وتطالب أيضًا بالإفراج عن مئات الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل، بما في ذلك كبار الناشطين.
وقد رفض نتنياهو علنا كلا المطلبين، وأي سيناريو تتمكن فيه حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية والحكومية. وقال إنه أرسل وفدا لمحادثات وقف إطلاق النار في القاهرة الأسبوع الماضي بناء على طلب بايدن، لكنه لا يرى جدوى من إرسالهم مرة أخرى.
وفي مقابلة مع هيئة البث العامة الإسرائيلية، أوضح هنغبي أن الضغط العسكري والالتزام بخط صارم في المفاوضات قد يدفعان حماس إلى التخلي عن ((مطالبها السخيفة التي لا يمكن لأحد أن يقبلها)).
ورفض نتنياهو المخاوف الدولية بشأن الهجوم البري الإسرائيلي المزمع في رفح، قائلا إنه سيتم إجلاء السكان إلى مناطق أكثر أمنا. ومن غير الواضح إلى أين سيذهبون في غزة المدمرة إلى حد كبير. كما يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا إقامة دولة فلسطينية. بلا مستشفيات
في الوقت نفسه، قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي الذي يخدم جنوب غزة، ((لم يعد يعمل)) بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية المنشأة في مدينة خان يونس الجنوبية الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، إنه لم يُسمح لفريق المنظمة بدخول مستشفى ناصر الجمعة أو السبت، لـ((تقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، على الرغم من وصولهم إلى مجمع المستشفى لتوصيل الوقود إلى جانب الشركاء)).
وقال في منشور على موقع ((إكس)) إنه لا يزال هناك نحو 200 مريض في المستشفى، بينهم 20 يحتاجون إلى تحويلات عاجلة إلى مستشفيات أخرى. انتهاكات إنسانية
وتقول إسرائيل إنها اعتقلت ما يزيد على 100 من المسلحين المشتبه بهم، من بينهم 20 تقول إنهم شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، دون تقديم أدلة. وزعم الجيش أنه يبحث عن رفات الرهائن داخل المنشأة، ولا يستهدف الأطباء أو المرضى.
بينما أفادت وزارة الصحة في غزة بأن من بين المعتقلين 70 فردا من العاملين في المجال الطبي، فضلا عن مرضى في أسرة المستشفيات تم نقلهم في شاحنات. وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، إن الجنود ضربوا المعتقلين وجردوهم من ملابسهم. بينما لم يصدر تعليق فوري من الجيش على هذه الاتهامات.
وقد أدت غارة جوية في رفح خلال الليل إلى مقتل ستة أشخاص، من بينهم امرأة وثلاثة أطفال، وأدت غارة أخرى إلى مقتل خمسة رجال في خان يونس، الهدف الرئيسي للهجوم خلال الشهرين الماضيين. وشاهد صحفيو وكالة ((أسوشيتد برس)) الجثث تصل إلى مستشفى في رفح.
وفي مدينة غزة، التي كانت معزولة، وتم إخلاؤها إلى حد كبير، وعانت دمارا واسع النطاق في الأسابيع الأولى من الحرب، سوت غارة جوية منزل عائلة بالأرض، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، وفقا لسيد العفيفي، أحد أقارب المتوفين.
تحذير مصري
من جهة أخرى، شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في جلسة نقاش بعنوان ((نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي خفض التصعيد))، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وحذر الوزير شكري - خلال الجلسة - من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، الملاذ الأخير لنحو 1.4 ملايين نازح فلسطيني، وتداعياتها التي تتجاوز كل حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوها إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط لا يُمكِن إصلاحها.
وندد بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكل أحكام القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن المحاولات الإسرائيلية الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية المصري أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد استقبل ميناء رفح البري 44 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، و13 شخصًا من حملة الجوازات الأجنبية، و150 شخصًا من حملة الجوازات المصرية، و250 شخصًا من أصحاب الإقامات.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
رفض علنا كل المطالب وأي سيناريو تتمكن فيه حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية والحكومية
لايرى جدوى من محادثات وقف إطلاق النار
يرى أن الضغط العسكري والالتزام بخط صارم في المفاوضات قد يدفعان حماس إلى التخلي عن مطالبها
تعهد بمواصلة الهجوم حتى تحقيق ((النصر الكامل)) على حماس
تعهد بتوسيع هجومه ليشمل مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة
وصف مطالب حماس بأنها ((وهمية))
رفض الدعوات الأمريكية والدولية إلى إيجاد طريق لإقامة الدولة الفلسطينية

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