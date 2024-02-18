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تأهيل وتطوير شوارع رأس تنورة

2/18/2024 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمالًا تطويرية لتأهيل وتطوير الشوارع والأرصفة بمحافظة رأس تنورة، ضمن مشاريع التنمية والازدهار لتحسين جودة الحياة في المحافظة.
وشملت المشاريع العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة، ومنها شارع الملك عبدالعزيز، وشارع الملك سعود، وشارع ابن الفارس، وشارع الإمام أحمد بن حنبل، إضافة لإجراء أعمال تطويرية لمتنزه العبير، وحديقة الفيحاء، وحديقة الرياض.
وانتهت الأمانة من الجزء الأول لتطوير شارع الملك سعود، بطول 2600م في وقت سابق، لأنه سيشكل المدخل الثاني للمحافظة، والرابط بين جسر صفوى الجديد، ومحافظة رأس تنورة، فيما بدأت البلدية بأعمال تطوير الجزء الأخير من شارع الملك سعود بطول 1000م ليواكب مشاريع التنمية الجديدة بما يحتويه من مواصفات ومرافق حديثة، وبنسبة إنجاز تقترب من 50.
وتهدف المشروعات إلى تعزيز البعد الإنساني في عملية تطوير وتخطيط محافظة رأس تنورة بشكل يتناسب مع الأنسنة وعناصر تحسين المشهد الحضري.

MENAFN18022024000089011017ID1107867974

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