عبدالله الرويشد يدخل المستشفى إثر وعكة صحية

(MENAFN
- Al Watan) يرقد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد في أحد أجنحة مستشفى جابر، إثر تعرضه لوعكة صحية.
وقالت وسائل إعلام كويتية منها جريدة ((الراي))، إن الرويشد سيخضع غداً لفحوصات طبية وتحاليل للاطمئنان إلى صحته، لافتة إلى أنه دخل المستشفى على قدميه بعد أن شعر بالتعب.
يذكر أن الرويشد اختتم يوم الجمعة الفائت حفلات مهرجان فبراير الكويت 2024، في قاعة ((أرينا 360 مول)).
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