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عبدالله الرويشد يدخل المستشفى إثر وعكة صحية

2/18/2024 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يرقد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد في أحد أجنحة مستشفى جابر، إثر تعرضه لوعكة صحية.
وقالت وسائل إعلام كويتية منها جريدة ((الراي))، إن الرويشد سيخضع غداً لفحوصات طبية وتحاليل للاطمئنان إلى صحته، لافتة إلى أنه دخل المستشفى على قدميه بعد أن شعر بالتعب.
يذكر أن الرويشد اختتم يوم الجمعة الفائت حفلات مهرجان فبراير الكويت 2024، في قاعة ((أرينا 360 مول)).

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