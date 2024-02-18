الرياض تستضيف مؤتمر ليب مارس المقبل بمشاركة أكبر الشركات التقنية بالعالم

(MENAFN
- Al Watan) تستضيف مدينة الرياض أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضوراً بالعالم "ليب"؛ وذلك خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتحدثين كرئيس مجلس إدارة شركة آي بي أم أرفيند كريشنا، والرئيس التنفيذي لشركة Hewlett Packard Enterprise أنطونيو نيري، والرئيس التنفيذي لشركة زووم إريك يوان، والعديد من المتحدثين؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.
وتضم النسخة الثالثة من "ليب" عدداً من المنصات والمسارح، كالمنصة الرئيسة التي تُناقش مواضيع "ويب 3"، واستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية.
كما يحتضن المؤتمر منصة المستثمرين، إضافة إلى عدد من المسارح مثل: التقنيات التعليمية، وتقنيات التجارة بالتجزئة، والتقنيات المالية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، وطاقة المستقبل، والمدن الذكية.
وتتطرق مواضيع اليوم الأول بداية الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات، فيما سيُظهر اليوم الثاني إنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيره، ويتناول اليوم الثالث دور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، وتختتم المنصة يومها الأخيرة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينشأ عنه.
ويُشارك في المؤتمر أكثر من 1.8 ألف جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوركل، وديل، وسيسكو، وAvaya، وSAP، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وآي بي أم، وعلي بابا، وهواوي، وغيرها من الشركات.
وقال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي: "تأتي هذه النسخة من ليب في وقت تتسارع فيه المتغيرات، ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي نقطة تحول حاسمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ لذلك سيحتضن المؤتمر 10 مسارح تناقش كافة الجوانب التقنية من أبرزها الصحة والتعليم والتجارة الإلكترونية".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني: "سيجمع المؤتمر في هذه الدورة أكبر الشركات التقنية جنباً إلى جنب مع الشركات الناشئة والمستثمرين تحت سقفٍ واحد؛ الأمر الذي قد ينتج عنه استثمارات واتفاقيات عديدة في المستقبل".
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