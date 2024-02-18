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الرياض تستضيف مؤتمر ليب مارس المقبل بمشاركة أكبر الشركات التقنية بالعالم

2/18/2024 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف مدينة الرياض أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضوراً بالعالم "ليب"؛ وذلك خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتحدثين كرئيس مجلس إدارة شركة آي بي أم أرفيند كريشنا، والرئيس التنفيذي لشركة Hewlett Packard Enterprise أنطونيو نيري، والرئيس التنفيذي لشركة زووم إريك يوان، والعديد من المتحدثين؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.
وتضم النسخة الثالثة من "ليب" عدداً من المنصات والمسارح، كالمنصة الرئيسة التي تُناقش مواضيع "ويب 3"، واستراتيجيات الشركات التقنية الكبرى والمليارية، وخصوصية المستخدمين في التقنية.
كما يحتضن المؤتمر منصة المستثمرين، إضافة إلى عدد من المسارح مثل: التقنيات التعليمية، وتقنيات التجارة بالتجزئة، والتقنيات المالية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، وطاقة المستقبل، والمدن الذكية.
وتتطرق مواضيع اليوم الأول بداية الذكاء الاصطناعي من الأسس إلى التطورات، فيما سيُظهر اليوم الثاني إنجازات الذكاء الاصطناعي الحالية ومدى تأثيره، ويتناول اليوم الثالث دور الابتكارات والتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، وتختتم المنصة يومها الأخيرة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينشأ عنه.
ويُشارك في المؤتمر أكثر من 1.8 ألف جهة عارضة من كبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوركل، وديل، وسيسكو، وAvaya، وSAP، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وآي بي أم، وعلي بابا، وهواوي، وغيرها من الشركات.
وقال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي: "تأتي هذه النسخة من ليب في وقت تتسارع فيه المتغيرات، ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي نقطة تحول حاسمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ لذلك سيحتضن المؤتمر 10 مسارح تناقش كافة الجوانب التقنية من أبرزها الصحة والتعليم والتجارة الإلكترونية".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني: "سيجمع المؤتمر في هذه الدورة أكبر الشركات التقنية جنباً إلى جنب مع الشركات الناشئة والمستثمرين تحت سقفٍ واحد؛ الأمر الذي قد ينتج عنه استثمارات واتفاقيات عديدة في المستقبل".

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