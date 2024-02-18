زيادات أسعار سيارات ((ستروين)) تصل إلى 651 ألفا خلال فبراير الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت الشركة ((المصرية الأوروبية للسيارات)) التابعة لمجموعة القصراوى، وكيل العلامة الفرنسية ((ستروين))، أسعار طرازات ((سى إليزيه، وC3، وC3 إيركروس، وC4، وC4X، وC5 إيركروس)) موديل 2024 خلال شهر فبراير الجارى بنحو يصل إلى 651 ألف جنيه.
وحددت الشركة سعر الفئة الأولى ((comfort)) من طراز ((سى إليزيه)) موديل 2024 بـ 1.060 مليون جنيه، والفئة الثانية ((LUXURY)) نحو 1.150 مليون جنيه، بزيادة 241 و261 ألف جنيه.
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وجاءت أسعار ((ستروين C3)) فئة ((هاتشباك)) الفئة الأولى ((FEEL)) بسعر 1.230 مليون جنيه، والفئة الثانية ((SHINE)) بسعر 1.390 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 281 و311 ألف جنيه.
وحددت الشركة أسعار ((ستروين C3 إير كروس)) الفئة الثانية ((FEEL)) بنحو 1.440 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((Shine)) إلى 1.610 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها 321 و371 ألف جنيه.
وأخطرت ((المصرية الأوروبية للسيارات)) شبكة موزعيها المعتمدين بالقائمة السعرية الخاصة بالسيارة ((ستروين C4)) كروس أوفر SUV موديل 2024، ليكون سعر الفئة الثانية ((FEEL)) نحو 1.725 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((SHINE)) بنحو 1.965 مليون جنيه، بزيادة 421 و526 ألف جنيه.
ورفعت الشركة أسعار السيارة ستروين C4X التي تم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات بنحو 431 و506 ألف جنيه، ليكون سعر الفئة الأولى ((FEEL)) نحو 1.770 مليون جنيه، أما الفئة الثانية ((SHINE)) بسعر بلغ نحو 2 مليون جنيه.
وحدد الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((ستروين)) فى مصر أسعار سيارات ((ستروين C5 إيركروس)) موديل 2024، الفئة الأولى ((LIVE)) بسعر 2.090 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Feel Without Panorama)) بنحو 2.290 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((Feel With Panorama)) بنحو 2.390 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((Shine)) بسعر 2.560 مليون جنيه، بزيادة بين 95 و130 ألف جنيه.
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