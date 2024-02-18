زيادات أسعار سيارات ((ستروين)) تصل إلى 651 ألفا خلال فبراير الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت الشركة ((المصرية الأوروبية للسيارات)) التابعة لمجموعة القصراوى، وكيل العلامة الفرنسية ((ستروين))، أسعار طرازات ((سى إليزيه، وC3، وC3 إيركروس، وC4، وC4X، وC5 إيركروس)) موديل 2024 خلال شهر فبراير الجارى بنحو يصل إلى 651 ألف جنيه.

وحددت الشركة سعر الفئة الأولى ((comfort)) من طراز ((سى إليزيه)) موديل 2024 بـ 1.060 مليون جنيه، والفئة الثانية ((LUXURY)) نحو 1.150 مليون جنيه، بزيادة 241 و261 ألف جنيه.

موضوعات550 ألف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ((بيجو)) 2024 “جميل موتورز” تعلن قائمة الأسعار الجديدة لـ“فورد فوكاس” الفئة الأعلى من ((كيا سبورتاج)) تسجل 2.7 مليون جنيه

وجاءت أسعار ((ستروين C3)) فئة ((هاتشباك)) الفئة الأولى ((FEEL)) بسعر 1.230 مليون جنيه، والفئة الثانية ((SHINE)) بسعر 1.390 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 281 و311 ألف جنيه.

وحددت الشركة أسعار ((ستروين C3 إير كروس)) الفئة الثانية ((FEEL)) بنحو 1.440 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((Shine)) إلى 1.610 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها 321 و371 ألف جنيه.

وأخطرت ((المصرية الأوروبية للسيارات)) شبكة موزعيها المعتمدين بالقائمة السعرية الخاصة بالسيارة ((ستروين C4)) كروس أوفر SUV موديل 2024، ليكون سعر الفئة الثانية ((FEEL)) نحو 1.725 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((SHINE)) بنحو 1.965 مليون جنيه، بزيادة 421 و526 ألف جنيه.

ورفعت الشركة أسعار السيارة ستروين C4X التي تم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات بنحو 431 و506 ألف جنيه، ليكون سعر الفئة الأولى ((FEEL)) نحو 1.770 مليون جنيه، أما الفئة الثانية ((SHINE)) بسعر بلغ نحو 2 مليون جنيه.

وحدد الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((ستروين)) فى مصر أسعار سيارات ((ستروين C5 إيركروس)) موديل 2024، الفئة الأولى ((LIVE)) بسعر 2.090 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Feel Without Panorama)) بنحو 2.290 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((Feel With Panorama)) بنحو 2.390 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((Shine)) بسعر 2.560 مليون جنيه، بزيادة بين 95 و130 ألف جنيه.



