سيتى إيدج تطرح مشروع جاردن سيتى الجديدة فى العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، مشروع جاردن سيتى الجديدة فى العاصمة الإدارية، كأحدث مشروعات الشركة فى الوقت الحالى.

وقالت الشركة، فى بيان:“يأتى الإطلاق الجديد عقب النجاح الذى حققته سيتى إيدج فى مشروعاتها بمنطقة R3 بالعاصمة الإدارية، وبيع أكثر من 7800 وحدة سكنية، وأكثر من 265 وحدة تجارية، وما يقرب من 230 عيادة، و250 وحدة إدارية”.

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وأضافت الشركة، أن المشروع الجديد تم تنفيذه على 9 مراحل يتم تسويقها وبيعها على مدار 3 إلى 4 سنوات قادمة.

وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن المشروع الجديد يأتى انعكاسا لما حققته الشركة من مبيعات خلال عام 2023 بلغت نحو 38 مليار جنيه.

وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع جاردن سيتى الجديدة ما يقرب من 70%، وسيتم بدء تسليمه فى أواخر نوفمبر القادم، ويتكون من تاون هاوس وتوين هاوس وفيلات مستقلة، بالإضافة إلى مجموعات من المبانى السكنية تحتوى على وحدات بمساحات مختلفة من الشقق وتحتوى كل مجموعة سكنية على مستويين تحت الأرض يتم تخصيصها لمواقف السيارات لكل من الملاك والزوار، بالإضافة إلى عدد من المبانى متعددة الاستخدمات، والواحدات التجارية فى موقع متميز، على مساحة 885 فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.