سيتى إيدج تطرح مشروع جاردن سيتى الجديدة فى العاصمة الإدارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، مشروع جاردن سيتى الجديدة فى العاصمة الإدارية، كأحدث مشروعات الشركة فى الوقت الحالى.
وقالت الشركة، فى بيان:“يأتى الإطلاق الجديد عقب النجاح الذى حققته سيتى إيدج فى مشروعاتها بمنطقة R3 بالعاصمة الإدارية، وبيع أكثر من 7800 وحدة سكنية، وأكثر من 265 وحدة تجارية، وما يقرب من 230 عيادة، و250 وحدة إدارية”.
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وأضافت الشركة، أن المشروع الجديد تم تنفيذه على 9 مراحل يتم تسويقها وبيعها على مدار 3 إلى 4 سنوات قادمة.
وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن المشروع الجديد يأتى انعكاسا لما حققته الشركة من مبيعات خلال عام 2023 بلغت نحو 38 مليار جنيه.
وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع جاردن سيتى الجديدة ما يقرب من 70%، وسيتم بدء تسليمه فى أواخر نوفمبر القادم، ويتكون من تاون هاوس وتوين هاوس وفيلات مستقلة، بالإضافة إلى مجموعات من المبانى السكنية تحتوى على وحدات بمساحات مختلفة من الشقق وتحتوى كل مجموعة سكنية على مستويين تحت الأرض يتم تخصيصها لمواقف السيارات لكل من الملاك والزوار، بالإضافة إلى عدد من المبانى متعددة الاستخدمات، والواحدات التجارية فى موقع متميز، على مساحة 885 فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.
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