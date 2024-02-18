جميل موتورز تعلن قائمة الأسعار الجديدة لـ فورد فوكاس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة ((أوتو جميل))، الوكيل المحلي لسيارات ((فورد))، عن أسعار طرازات فورد فوكاس المطروحة بـ 5 فئات مختلفة داخل السوق المحلية، و وسجلت الفئة الأولى ((Trend 4DR)) نحو 1.4 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Connected 4DR)) نحو 1.45 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((Connected 5 Doors)) نحو 1.42 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((Titanium 4DR)) بسعر 1.48 مليون جنيه، والفئة الخامسة (( Titanium 5DR )) بنحو 1.46 مليون جنيه.
وينتمي طراز ((فورد فوكس)) موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، وينتج قوة 120 ((حصان))، و عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أوتوماتيك، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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ودعمت طرازات ((فورد فوكاس)) بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها ((عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة التحكم في الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية، ونظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، ومثبت ومحدد سرعة)).
وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها ((خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكيف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك، وإمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا، مرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر، إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وكاميرا خلفية)).
وتقدم ((فوكاس)) ببعض الكماليات الأخرى من بينها ((مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاج كهربائي، كما زودت بشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوتية، وغيرها)).
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