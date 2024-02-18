جميل موتورز تعلن قائمة الأسعار الجديدة لـ فورد فوكاس

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة ((أوتو جميل))، الوكيل المحلي لسيارات ((فورد))، عن أسعار طرازات فورد فوكاس المطروحة بـ 5 فئات مختلفة داخل السوق المحلية، و وسجلت الفئة الأولى ((Trend 4DR)) نحو 1.4 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Connected 4DR)) نحو 1.45 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((Connected 5 Doors)) نحو 1.42 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((Titanium 4DR)) بسعر 1.48 مليون جنيه، والفئة الخامسة (( Titanium 5DR )) بنحو 1.46 مليون جنيه.

وينتمي طراز ((فورد فوكس)) موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، وينتج قوة 120 ((حصان))، و عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أوتوماتيك، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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ودعمت طرازات ((فورد فوكاس)) بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها ((عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة التحكم في الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية، ونظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، ومثبت ومحدد سرعة)).

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها ((خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكيف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك، وإمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا، مرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر، إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وكاميرا خلفية)).

وتقدم ((فوكاس)) ببعض الكماليات الأخرى من بينها ((مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاج كهربائي، كما زودت بشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوتية، وغيرها)).