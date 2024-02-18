القابضة المصرية الكويتية مهتمة ببرنامج الطروحات وقطاع الكهرباء

قال لؤى الخرافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية – الكويتية القابضة، إن الشركة جادة فى البحث عن فرص متاحة للاستثمار فى مصر، وعرض الدخول فى بعض الفرص المتاحة ضمن برنامج الطروحات للشركات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماعه وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمناقشة استثمارات الشركة فى مصر وإمكانات توسعها.

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وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء قال الخرافى إن الشركة مهتمة أيضًا بالحصول على حق تنفيذ محطات توزيع الكهرباء بنظام“BOT”، لافتًا إلى أنهم حصلوا بالفعل على تنفيذ محطة بالعاشر من رمضان، ويرغبون فى الدخول فى مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، والحصول على حق تنفيذ عدد من المحطات الأخرى.

أضاف“استثماراتنا فى مصر مستمرة، ونحن ملتزمون بالتوسع فى مشروعاتنا”.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى المشروع الخاص بتصنيع أخشاب الـ“MDF”، فى المصنع الذى سيتم الافتتاح التجريبى له قريبًا باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار، مضيفاً: نبحث أيضاً عن المزيد من فرص الاستثمار فى مصر، من خلال زيارة عدد من الوزارات لمناقشة وبحث فرص التوسع فى الاستثمارات، مستعرضاً عددا من الأنشطة والمجالات التى ترغب الشركة فى زيادة استثماراتها بها.

كما أشار إلى رغبة الشركة فى استكمال مشروع فندق لها فى مدينة العريش، تم بدء العمل به منذ فترة، إلا أن المشروع واجه عدة تحديات، لافتاً إلى استعداد الشركة للبدء فى ضخ استثمارات أخرى تخدم المشروع، والتوسع فيه، عبر زيادة عدد الغرف الفندقية من 120 إلى 400 غرفة.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء الترحيب بضخ أي استثمارات جديدة، والعمل على تذليل أي عقبات، وإزالة أي تحديات، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات المستهدفة.