القابضة المصرية الكويتية مهتمة ببرنامج الطروحات وقطاع الكهرباء

(MENAFN
- Al-Borsa News) الخرافى: الشركة تهدف لاستكمال فندق لها فى العريش وزيادة عدد الغرف من 120 إلى 400 غرفة
قال لؤى الخرافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية – الكويتية القابضة، إن الشركة جادة فى البحث عن فرص متاحة للاستثمار فى مصر، وعرض الدخول فى بعض الفرص المتاحة ضمن برنامج الطروحات للشركات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماعه وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمناقشة استثمارات الشركة فى مصر وإمكانات توسعها.
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وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء قال الخرافى إن الشركة مهتمة أيضًا بالحصول على حق تنفيذ محطات توزيع الكهرباء بنظام“BOT”، لافتًا إلى أنهم حصلوا بالفعل على تنفيذ محطة بالعاشر من رمضان، ويرغبون فى الدخول فى مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، والحصول على حق تنفيذ عدد من المحطات الأخرى.
أضاف“استثماراتنا فى مصر مستمرة، ونحن ملتزمون بالتوسع فى مشروعاتنا”.
وفى هذا الصدد، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى المشروع الخاص بتصنيع أخشاب الـ“MDF”، فى المصنع الذى سيتم الافتتاح التجريبى له قريبًا باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار، مضيفاً: نبحث أيضاً عن المزيد من فرص الاستثمار فى مصر، من خلال زيارة عدد من الوزارات لمناقشة وبحث فرص التوسع فى الاستثمارات، مستعرضاً عددا من الأنشطة والمجالات التى ترغب الشركة فى زيادة استثماراتها بها.
كما أشار إلى رغبة الشركة فى استكمال مشروع فندق لها فى مدينة العريش، تم بدء العمل به منذ فترة، إلا أن المشروع واجه عدة تحديات، لافتاً إلى استعداد الشركة للبدء فى ضخ استثمارات أخرى تخدم المشروع، والتوسع فيه، عبر زيادة عدد الغرف الفندقية من 120 إلى 400 غرفة.
وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء الترحيب بضخ أي استثمارات جديدة، والعمل على تذليل أي عقبات، وإزالة أي تحديات، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات المستهدفة.
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