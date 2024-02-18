12.3 مليار جنيه حصيلة مزادات تسويق القطن للموسم الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى القطن إن كميات القطن التى تم بيعها منذ بدء موسم التسويق فى شهر سبتمبر الماضي 964.18 ألف قنطار بقيمة 12.333 مليار جنيه
أضاف السعدنى لـ”البورصة” أن البنوك تمول 80% من اجمالى قيمة المبيعات بينما تقوم الشركات المشترية للقطن التمويل بنسبة 20%، مشيرًا إلى إنه تم بيع نحو 84.5 ألف قنطار من صنف جيزة 86 وتم بيع 39.1 ألف قنطار من صنف جيزة 92
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بينما تم بيع 613.2 ألف قنطار من صنف جيزة 94 وتم بيع 142 ألف قنطار من صنف جيزة 95 كما تم بيع 66 ألف قنطار من صنف جيزة 96 وبيع 18.7 ألف قنطار من صنف جيزة 97 واخيرًا 492 قنطار من صنف جيزة 98.
أوضح أن المزاد القادم سيكون يوم الأحد المقبل ومن المتوقع طرح 70 ألف قنطار بمحافظات الوجة البحرى بينما سيكون المزاد الأخير لموسم 2023-2024 بنهاية شهر فبراير الجارى.
أشار إلى أن هناك تعاقدات تصديرية بسيطة فى الوقت الحالى، متوقعا أن تشهد التعاقدات نشاطا ملحوظا خلال الشهر المقبل.
تابع أن الطلب الخارجى على القطن يشمل كافة الأصناف إلا أن هناك بعض الأصناف التى تلاقى زيادة فى الطلب خاصة لصنفى جيزة 96 وجيزة 92 فائقى الطول.
ويمثل الموسم الحالى الموسم الخامس للعمل بالمنظومة وهو الموسم الثالث للتعميم على جميع أنحاء الجمهورية وتهدف منظومة التدوال إلى القضاء على ما يسمى بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصرى داخليا بسعره فى الأسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها وهى 4500 جنيه لقنطار الزهر من أقطان الوجه القبلى و5500 جنيه لقنطار الزهر من أقطان الوجه البحرى ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى.
أوضح السعدنى أن أسعار الضمان التى تم الإعلان عنها للموسم المقبل تعد جيدة وتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب وسيكون لها مردود على إقبال المزارعين وزيادة المساحة المنزرعة.
وحددت مصر الأسبوع الماضى سعر ضمان القطن خلال العام المالى المقبل، بنحو 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى.
وتراجعت مساحات القطن المزروعة فى مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2023-2024 بنسبة 24.5% مقارنة بالموسم الماضى، حيث بلغ إجمالى المساحة المزروعة خلال الموسم الجديد 254.933 ألف فدان بنهاية يوليو الماضى، مقابل 337.634 فدان فى موسم 2022 – 2023.
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