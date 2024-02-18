12.3 مليار جنيه حصيلة مزادات تسويق القطن للموسم الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى القطن إن كميات القطن التى تم بيعها منذ بدء موسم التسويق فى شهر سبتمبر الماضي 964.18 ألف قنطار بقيمة 12.333 مليار جنيه

أضاف السعدنى لـ”البورصة” أن البنوك تمول 80% من اجمالى قيمة المبيعات بينما تقوم الشركات المشترية للقطن التمويل بنسبة 20%، مشيرًا إلى إنه تم بيع نحو 84.5 ألف قنطار من صنف جيزة 86 وتم بيع 39.1 ألف قنطار من صنف جيزة 92

موضوعات“التموين” تلغى مناقصة استيراد الأرز للمرة الثانية “الاستثمار” تستعد لتسليم 7 رخص ذهبية لشركات بأنشطة متنوعة أصول البنوك ترتفع 30.03% أول 10 أشهر من 2023

بينما تم بيع 613.2 ألف قنطار من صنف جيزة 94 وتم بيع 142 ألف قنطار من صنف جيزة 95 كما تم بيع 66 ألف قنطار من صنف جيزة 96 وبيع 18.7 ألف قنطار من صنف جيزة 97 واخيرًا 492 قنطار من صنف جيزة 98.

أوضح أن المزاد القادم سيكون يوم الأحد المقبل ومن المتوقع طرح 70 ألف قنطار بمحافظات الوجة البحرى بينما سيكون المزاد الأخير لموسم 2023-2024 بنهاية شهر فبراير الجارى.

أشار إلى أن هناك تعاقدات تصديرية بسيطة فى الوقت الحالى، متوقعا أن تشهد التعاقدات نشاطا ملحوظا خلال الشهر المقبل.

تابع أن الطلب الخارجى على القطن يشمل كافة الأصناف إلا أن هناك بعض الأصناف التى تلاقى زيادة فى الطلب خاصة لصنفى جيزة 96 وجيزة 92 فائقى الطول.

ويمثل الموسم الحالى الموسم الخامس للعمل بالمنظومة وهو الموسم الثالث للتعميم على جميع أنحاء الجمهورية وتهدف منظومة التدوال إلى القضاء على ما يسمى بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصرى داخليا بسعره فى الأسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها وهى 4500 جنيه لقنطار الزهر من أقطان الوجه القبلى و5500 جنيه لقنطار الزهر من أقطان الوجه البحرى ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى.

أوضح السعدنى أن أسعار الضمان التى تم الإعلان عنها للموسم المقبل تعد جيدة وتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب وسيكون لها مردود على إقبال المزارعين وزيادة المساحة المنزرعة.

وحددت مصر الأسبوع الماضى سعر ضمان القطن خلال العام المالى المقبل، بنحو 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى.

وتراجعت مساحات القطن المزروعة فى مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2023-2024 بنسبة 24.5% مقارنة بالموسم الماضى، حيث بلغ إجمالى المساحة المزروعة خلال الموسم الجديد 254.933 ألف فدان بنهاية يوليو الماضى، مقابل 337.634 فدان فى موسم 2022 – 2023.