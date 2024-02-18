البورصة تحاول الوصول مجددًا إلى القمم التاريخية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون بالبورصة أن يدفع أداء السوق خلال الجلسات الأخيرة، العودة نحو استهداف القمم التاريخية التى حققتها المؤشرات مع بداية العام الجارى، ولاقت بعض القطاعات وعلى الأخص القطاعات الدفاعية مثل قطاعات الخدمات الطبية والأغذية عدد عمليات كبيرا، على أسهمها من عمليات بيع وشراء.
وأشار متعاملون فى البورصة إلى أن إقبال المستثمرين على أسهم القطاعات الدفاعية يدل على تخوفهم من حدوث عمليات جنى أرباح، لذلك يلجأون لتلك القطاعات ذات نسب المخاطر الأقل.
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات الأحد، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 29125 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 7371.49 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 1.42% إلى مستوى 10305.73 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.71%، عند مستوى 35736.2 نقطة. أبو غنيمة: تخطى مستويات المقاومة الحالية يدفع عزم الصعود
وقال باسم أبو غنيمة، مدير قسم التحليل الفنى بشركة“عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد خروج للسيولة من بعض القطاعات مثل البتروكيماويات، وتوجه المستثمرون نحو القطاعات الدفاعية كالأدوية، والخدمات الطبية، ومواد البناء، التى تتسم بعدم حدوث تذبذبات شديدة.
وتابع أن المؤشر الرئيسى سيحدد خلال جلسة الإثنين، قدرته على مقاومة الضغوط البيعية والاستمرار فى الصعود من عدمه، وأنه فى حالة قدرته على تخطى مستويات المقاومة سيعود لاستهداف القمم التاريخية أعلى مستوى 30500 نقطة.
أشار إلى أن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مازالت أمامها فرص واعدة لاستمرار الصعود وأن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف مستويات 7500 نقطة، وأنه بشكل عام يستهدف تحقيق قمم تاريخية.
وشهد السوق قيم تداولات 5.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.59 مليار سهم، بتنفيذ 170.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 109 أسهم، وكان السهم الأكثر ارتفاعًا“إيه كابيتال القابضة” بمعدل 20%.
وتراجعت أسعار 59 سهما، وكان الأكثر تراجعًا سهم حق اكتتاب شركة المصريين للإسكان، فيما لم تتغير أسعار 40 سهما، وارتفع رأس المال السوقى 1% إلى 2.1 تريليون جنيه. ناشى: قطاعات العقارات والأدوية الأكثر نشاطًا بالوقت الحالى
وقال أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى اف آى مصر لتداول الأوراق المالية، إن الأداء الإيجابي للسوق مع بداية الأسبوع سيدفع المؤشر الرئيسى لاختراق مستوى 29200 نقطة، وعلى صعيد المؤشر السبعينى، فبعد تحقيقه لقمة تاريخية جديدة الأحد فهو يستهدف المزيد من الصعود.
وأِشار إلى أن قطاعات الأدوية، والعقارات من أهم القطاعات فى الفترة الحالية، وبدأت فى تحقيق نتائج إيجابية على مدار الجلسات السابقة، ولها فرص للمزيد من النمو.
أوضح أنه خلال الجلسات الأخيرة شهدت بعض الأسهم عمليات تصحيحية، نتيجة صعودها بشكل قوى فيه من قبل، مثل سهم راميدا الذى تراجع بمعدل 5% بنهاية جلسة الأحد.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 40.7 مليون جنيه، و7.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 92% و0.5% على الترتيب، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 8.13 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.5%.
ونفذ الأفراد 87.4% من التعاملات، واتجه المصريون والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 20.1 مليون جنيه، و12.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات 16.2 مليون جنيه.
فيما نفذت المؤسسات 12.62% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 32.3 مليون جنيه، و4.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو البيع بصافى تعاملات 20.5 مليون جنيه.
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