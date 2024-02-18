البورصة تحاول الوصول مجددًا إلى القمم التاريخية

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون بالبورصة أن يدفع أداء السوق خلال الجلسات الأخيرة، العودة نحو استهداف القمم التاريخية التى حققتها المؤشرات مع بداية العام الجارى، ولاقت بعض القطاعات وعلى الأخص القطاعات الدفاعية مثل قطاعات الخدمات الطبية والأغذية عدد عمليات كبيرا، على أسهمها من عمليات بيع وشراء.

وأشار متعاملون فى البورصة إلى أن إقبال المستثمرين على أسهم القطاعات الدفاعية يدل على تخوفهم من حدوث عمليات جنى أرباح، لذلك يلجأون لتلك القطاعات ذات نسب المخاطر الأقل.

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات الأحد، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 29125 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 7371.49 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 1.42% إلى مستوى 10305.73 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.71%، عند مستوى 35736.2 نقطة.

وقال باسم أبو غنيمة، مدير قسم التحليل الفنى بشركة“عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد خروج للسيولة من بعض القطاعات مثل البتروكيماويات، وتوجه المستثمرون نحو القطاعات الدفاعية كالأدوية، والخدمات الطبية، ومواد البناء، التى تتسم بعدم حدوث تذبذبات شديدة.

وتابع أن المؤشر الرئيسى سيحدد خلال جلسة الإثنين، قدرته على مقاومة الضغوط البيعية والاستمرار فى الصعود من عدمه، وأنه فى حالة قدرته على تخطى مستويات المقاومة سيعود لاستهداف القمم التاريخية أعلى مستوى 30500 نقطة.

أشار إلى أن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مازالت أمامها فرص واعدة لاستمرار الصعود وأن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف مستويات 7500 نقطة، وأنه بشكل عام يستهدف تحقيق قمم تاريخية.

وشهد السوق قيم تداولات 5.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.59 مليار سهم، بتنفيذ 170.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 109 أسهم، وكان السهم الأكثر ارتفاعًا“إيه كابيتال القابضة” بمعدل 20%.

وتراجعت أسعار 59 سهما، وكان الأكثر تراجعًا سهم حق اكتتاب شركة المصريين للإسكان، فيما لم تتغير أسعار 40 سهما، وارتفع رأس المال السوقى 1% إلى 2.1 تريليون جنيه.

وقال أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى اف آى مصر لتداول الأوراق المالية، إن الأداء الإيجابي للسوق مع بداية الأسبوع سيدفع المؤشر الرئيسى لاختراق مستوى 29200 نقطة، وعلى صعيد المؤشر السبعينى، فبعد تحقيقه لقمة تاريخية جديدة الأحد فهو يستهدف المزيد من الصعود.

وأِشار إلى أن قطاعات الأدوية، والعقارات من أهم القطاعات فى الفترة الحالية، وبدأت فى تحقيق نتائج إيجابية على مدار الجلسات السابقة، ولها فرص للمزيد من النمو.

أوضح أنه خلال الجلسات الأخيرة شهدت بعض الأسهم عمليات تصحيحية، نتيجة صعودها بشكل قوى فيه من قبل، مثل سهم راميدا الذى تراجع بمعدل 5% بنهاية جلسة الأحد.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 40.7 مليون جنيه، و7.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 92% و0.5% على الترتيب، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 8.13 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.5%.

ونفذ الأفراد 87.4% من التعاملات، واتجه المصريون والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 20.1 مليون جنيه، و12.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات 16.2 مليون جنيه.

فيما نفذت المؤسسات 12.62% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 32.3 مليون جنيه، و4.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو البيع بصافى تعاملات 20.5 مليون جنيه.