أوكرانيا: الطقس سيدمر 2% من محصول القمح الشتوي في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة الزراعة الأوكرانية الأحد، نقلا عن بيانات من الخبراء، إن ما بين 1 إلى 2% فقط من محصول القمح الشتوي الأوكراني لن ينجو من موسم الشتاء الحالي.

ويمثل القمح الشتوي أكثر من 95% من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا. وخلال فصل الشتاء، يهلك عادة ما يصل إلى سبعة بالمئة من إنتاج المساحة المزروعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصقيع الشديد والقشرة الجليدية في الحقول، لكن الشتاء كان أكثر اعتدالا هذا العام.

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وزرع المزارعون حوالي 4.2 مليون هكتار من القمح الشتوي لموسم 2024.

وقالت الوزارة في بيان“نتائج الزراعة أظهرت أن معدل بقاء الحبوب الشتوية (القمح والذرة) يتراوح بين 98 و99%”.

وأضافت أن ما يصل إلى 5% من الشعير الشتوي تضرر أيضا هذا الشتاء.

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