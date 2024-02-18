أوكرانيا: الطقس سيدمر 2% من محصول القمح الشتوي في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة الزراعة الأوكرانية الأحد، نقلا عن بيانات من الخبراء، إن ما بين 1 إلى 2% فقط من محصول القمح الشتوي الأوكراني لن ينجو من موسم الشتاء الحالي.
ويمثل القمح الشتوي أكثر من 95% من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا. وخلال فصل الشتاء، يهلك عادة ما يصل إلى سبعة بالمئة من إنتاج المساحة المزروعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصقيع الشديد والقشرة الجليدية في الحقول، لكن الشتاء كان أكثر اعتدالا هذا العام.
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وزرع المزارعون حوالي 4.2 مليون هكتار من القمح الشتوي لموسم 2024.
وقالت الوزارة في بيان“نتائج الزراعة أظهرت أن معدل بقاء الحبوب الشتوية (القمح والذرة) يتراوح بين 98 و99%”.
وأضافت أن ما يصل إلى 5% من الشعير الشتوي تضرر أيضا هذا الشتاء.
المصدر:
MENAFN18022024000202011048ID1107867963
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