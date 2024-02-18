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طارق شكرى: تصدير العقار المصرى يوفر عوائد بقيمة 5 مليارات دولار سنويًا

2/18/2024 2:17:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تصدير العقار المصرى يمكن أن يوفر عوائد بقيمة تتراوح من 3 إلى 5 مليارات دولار سنويًا.

وأضاف شكرى، أن الحكومة طرحت مبادرة لتصدير العقار المصرى ولكنها تحتاج إلى تعديلات، منها التركيز على الجاليات العربية والأجنبية فى مصر خاصة الباحثين عن شراء عقارات بالدولار مقابل الجنسية.

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وأوضح أنه على الحكومة الترويج لهذه الميزة بشكل جيد من خلال شركات تسويق متخصصة.

وأشار إلى أن التيسيرات التى حصل عليها القطاع العقارى تساهم فى تحقيق التوازن وحل الأزمات التى يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية.

وطالب شكرى، بالسماح للمطورين ببيع وحدات مشروعاتهم بالدولار بشروط ومعايير تساعد الدولة على الخروج من أزمة العملة الصعبة، وفى الوقت نفسه تجنب المطور تعثر مشروعاته.

وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات التطوير العقارى واجهت الكثير من التحديات خلال العام الماضى ما أدى إلى تراجع الإنفاق على إنشاءات المشروعات.

وأضاف فوزى، أنه يجب إعادة جدولة أقساط الأراضى لمدة تتراوح من عام إلى عامين، لتخفيف الضغط على المطورين، حيث أن من 40% إلى 50% من تكلفة الأرض مدفوع على 4 سنوات، فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة الإنشاءات بشكل كبير.

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