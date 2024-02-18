550 ألف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ((بيجو)) 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة ((مانسكو))، الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية ((بيجو))، عن رفع أسعار طرازات ((301، و408، و2008، و3008، و5008)) موديل 2024، خلال شهر فبراير الجارى، بزيادة تصل إلى نحو 550 ألف جنيه.
وحددت الشركة أسعار ((301 – ACTIVE)) موديل 2024 بـ 1.1 مليون جنيه، وصعدت الفئة الثانية ((Allure)) إلى 1.150 مليون جنيه، بزيادة تقدر بـ 200 ألف جنيه.
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وتقدم الشركة السيارة ((بيجو 408)) موديل 2024 بسعر رسمى فى السوق المصرى من خلال فئتين من التجهيزات، وبلغ سعر الفئة الأولى ((Allure)) نحو 2.610 مليون جنيه، أما الفئة الثانية ((GT)) فبسعر بلغ نحو 2.850 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 500 ألف جنيه.
كما حدد الوكيل، سعر ((2008- Allure)) بـ 1.980 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT LINE)) بـ 2.1 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 380 ألف جنيه.
وسجلت أسعار ((بيجو 3008)) الفئة الأولى ((Active Pack)) بـ 2.410 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Allure Pack)) بـ 2.550 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT)) بـ2.720 مليون جنيه، بينما الفئة الرابعة ((GT RED INTERIOR)) للطراز نفسه سجلت نحو 2.730 مليون جنيه تقريباً، بزيادة بلغت نحو 500 ألف جنيه.
وجاءت السيارة ((بيجو 5008)) موديل 2024 بزيادة بلغت نحو 550 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى ((Active Pack)) بنحو 2.660 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Allure Pack)) بقيمة 2.8 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT)) إلى 2.970 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((GT RED INTERIOR)) لتلامس 2.980 مليون جنيه.
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