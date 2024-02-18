550 ألف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ((بيجو)) 2024

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة ((مانسكو))، الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية ((بيجو))، عن رفع أسعار طرازات ((301، و408، و2008، و3008، و5008)) موديل 2024، خلال شهر فبراير الجارى، بزيادة تصل إلى نحو 550 ألف جنيه.

وحددت الشركة أسعار ((301 – ACTIVE)) موديل 2024 بـ 1.1 مليون جنيه، وصعدت الفئة الثانية ((Allure)) إلى 1.150 مليون جنيه، بزيادة تقدر بـ 200 ألف جنيه.

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وتقدم الشركة السيارة ((بيجو 408)) موديل 2024 بسعر رسمى فى السوق المصرى من خلال فئتين من التجهيزات، وبلغ سعر الفئة الأولى ((Allure)) نحو 2.610 مليون جنيه، أما الفئة الثانية ((GT)) فبسعر بلغ نحو 2.850 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 500 ألف جنيه.

كما حدد الوكيل، سعر ((2008- Allure)) بـ 1.980 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT LINE)) بـ 2.1 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 380 ألف جنيه.

وسجلت أسعار ((بيجو 3008)) الفئة الأولى ((Active Pack)) بـ 2.410 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Allure Pack)) بـ 2.550 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT)) بـ2.720 مليون جنيه، بينما الفئة الرابعة ((GT RED INTERIOR)) للطراز نفسه سجلت نحو 2.730 مليون جنيه تقريباً، بزيادة بلغت نحو 500 ألف جنيه.

وجاءت السيارة ((بيجو 5008)) موديل 2024 بزيادة بلغت نحو 550 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى ((Active Pack)) بنحو 2.660 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Allure Pack)) بقيمة 2.8 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT)) إلى 2.970 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((GT RED INTERIOR)) لتلامس 2.980 مليون جنيه.