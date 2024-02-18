أصول البنوك ترتفع 30.03% أول 10 أشهر من 2023

ارتفعت أصول البنوك العاملة فى السوق المصرى 30.03% خلال أول 10 أشهر من 2023، ووصلت إلى 15.16 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقارنة مع 11.39% بنهاية 2022.

وبحسب أحدث نشرة إحصائية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، زاد رأس مال البنوك 31.9% خلال 10 أشهر مُسجلة نحو 399.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقارنة بـ 303.02 مليار جنيه بنهاية 2022.

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وارتفعت المخصصات 32.2% خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مُسجلة 338.7 مليار جنيه مقارنة مع 256.09 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

ويُمثل رأسمال البنوك 3% من المركز المالى، والمخصصات 2% وهى النسب نفسها نهاية العام الماضى.

وانتهى منتصف سبتمبر الماضى آخر مدة فى فترة توفيق الأوضاع للبنوك المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، فيما يخص رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فقط.

وأعلن ميد بنك فى ديسمبر الماضى، رفع رأسماله من 3.1 مليار جنيه إلى 6.3 مليار جنيه، والتى تمت من المساهمين كلُ بنسبته، ولم تتغير الحصص المالكة، وذلك للتوافق مع متطلبات البنك المركزى المصرى.

وبالنسبة لبنك قناة السويس، ارتفع رأس المال المُصدر والمدفوع نحو 1.6 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر فى 2023، بحسب القوائم المالية للربع الثالث.

ووافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة فى أغسطس الماضى، على زيادة رأس المال بمبلغ 400 مليون جنيه ليصل 5 مليارات جنيه.

وبحسب قوائم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ارتفع رأس مال البنك 975.8 مليون جنيه، ووصل رأس ماله إلى 4.8 مليار جنيه.

أين وظفت البنوك السيولة لديها؟

وعلى صعيد الأصول، ارتفعت استثمارات البنوك العاملة فى مصر بأذون وسندات الخزانة 13.9% خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مُسجلة نحو 5.04 مليار جنيه.

لكن حصة التوظيف فى الدين الحكومى تراجعت من 39% فى ديسمبر 2022 إلى 33% فى أكتوبر 2023.

وعلى مدار 2023، ارتفعت الفائدة على أذون الخزانة على الآجل المختلفة، بمتوسطات تتراوح بين 6.629% إلى 8.565%.

وارتفعت الأرصدة المُوظفة لدى البنوك بالداخل 37.2%، ووصلت إلى 2.6 تريليون جنيه فى أكتوبر مقارنة بـ 1.9 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022، لتستقر بذلك حصتها من إجمالى الأصول عند 17%.

وزادت أرصدة الإقراض 26.5% خلال أول 10 أشهر من 2023، لتصل إلى 5.17 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقارنة مع 4.09 تريليون جنيه بنهاية 2022.

لكن حصتها من إجمالى الأصول تراجعت إلى 34% بدلًا من 36%.

وارتفعت أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع نحو 3% خلال العام الماضى.

فيما ارتفع بشكل ملحوظ حصة الأصول الأخرى إلى 12% بدلًا من 5% فى نهاية 2022.

أداء قطاع الودائع

ونمت ودائع القطاع المصرفى 15.18% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى، مُسجلة نحو 9.8 تريليون فى أكتوبر، لكن نسبتها لإجمالى الالتزامات تراجعت إلى 65% بدلًا من 75% بنهاية 2022.

وارتفعت قيمة القروض والسندات طويلة الأجل على البنوك إلى 551 مليار جنيه مقابل 467.3 مليار جنيه بنهاية 2022، فيما استقرت نسبتهم فى الهيكل التمويلى للبنوك عند 4%.

واستحوذ البنك الأهلى على أعلى حصة سوقية للودائع بـ 36% بنهاية أغسطس الماضى وتخطت إجمالى ودائع البنك نحو 3.6 تريليون جنيه فى نوفمبر، بحسب بيان رسمى للبنك.

ونمت الالتزامات تجاه البنوك المحلية 97.3%، مُسجلة نحو 757.2 مليار جنيه مقارنة بـ 383.7 مليار جنيه.

ونمت التزامات القطاع المصرفى تجاه البنوك المحلية 97.3%، مُسجلة نحو 757.2 مليار جنيه مقارنة مع383.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبتها لإجمالى الالتزامات إلى 5% بدلًا من 3%.

فيما ارتفعت الالتزامات قبل البنوك فى الخارج إلى 432.3 مليار جنيه مقابل 298 مليار جنيه وكان كلاهما يمثل 3% من الالتزامات.

وكانت حصة الالتزامات الأخرى للبنوك من إجمالى الالتزامات هى الأكثر ارتفاعًا إذ باتت تشكل 16% مقارنة مع 6% فى ديسمبر 2022.