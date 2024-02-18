الاستثمار تستعد لتسليم 7 رخص ذهبية لشركات بأنشطة متنوعة

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة منحت 3 شركات رخص ذهبية جديدة بداية العام الجارى، وتجهز لتسليم7 شركات تعمل فى أنشطة مختلفة خلال الفترة المقبلة.

أضاف أنه بداية من العام الحالى تقدم للهيئة 400 طلب للحصول على رخص ذهبية، ولم يستوف معايير الرخص منها سوى 10 شركات، وتعمل الهيئة لمحاولة منح رخص ذهبية أكثر خلال الفترة المقبلة.

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تابع“حتى الآن لم يتم الترويج لمنح الرخصة الذهبية للشركات، موضحاً أن العام الماضى كان بمثابة إختبار لضمان نجاح الرخصة، وحققت الشركات نجاحاً وتقدمًا”.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه خلال 2023 تم منح الرخصة لنحو 26 شركة.

قال خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع، إن التوثيق مع الجمعيات العمومية للشركات سيتم إلكترونيا خلال الفترة المقبلة لينتهى فى 24 ساعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة للتحول نحو الرقمنة، فتكون جميع الإجراءات من خلال نظم رقمية سهلة وبسيطة، ابتداءً من تأسيس الشركات حتى إصدار التراخيص.

أشار إلى أن عدد المستثمرين المتقدمين عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة يزداد شهراً بعد شهراً بنسبة 35%.

أضاف أنه خلال الفترة الماضية بلغ متوسط الوقت المطلوب لتأسيس شركة مستوفاه جميع أوراقها حوالى 6 ساعات، ومن المستهدف أن تصل إلى ساعتين فقط خلال العام الحالى.

وأشار هيبة إلى أن قطاع الشركات الناشئة ينمو بشكل سريع فى الفترة الأخيرة والحكومة تقدم الدعم للقطاع.