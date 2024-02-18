الاستثمار تستعد لتسليم 7 رخص ذهبية لشركات بأنشطة متنوعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة منحت 3 شركات رخص ذهبية جديدة بداية العام الجارى، وتجهز لتسليم7 شركات تعمل فى أنشطة مختلفة خلال الفترة المقبلة.
أضاف أنه بداية من العام الحالى تقدم للهيئة 400 طلب للحصول على رخص ذهبية، ولم يستوف معايير الرخص منها سوى 10 شركات، وتعمل الهيئة لمحاولة منح رخص ذهبية أكثر خلال الفترة المقبلة.
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تابع“حتى الآن لم يتم الترويج لمنح الرخصة الذهبية للشركات، موضحاً أن العام الماضى كان بمثابة إختبار لضمان نجاح الرخصة، وحققت الشركات نجاحاً وتقدمًا”.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه خلال 2023 تم منح الرخصة لنحو 26 شركة.
قال خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع، إن التوثيق مع الجمعيات العمومية للشركات سيتم إلكترونيا خلال الفترة المقبلة لينتهى فى 24 ساعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة للتحول نحو الرقمنة، فتكون جميع الإجراءات من خلال نظم رقمية سهلة وبسيطة، ابتداءً من تأسيس الشركات حتى إصدار التراخيص.
أشار إلى أن عدد المستثمرين المتقدمين عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة يزداد شهراً بعد شهراً بنسبة 35%.
أضاف أنه خلال الفترة الماضية بلغ متوسط الوقت المطلوب لتأسيس شركة مستوفاه جميع أوراقها حوالى 6 ساعات، ومن المستهدف أن تصل إلى ساعتين فقط خلال العام الحالى.
وأشار هيبة إلى أن قطاع الشركات الناشئة ينمو بشكل سريع فى الفترة الأخيرة والحكومة تقدم الدعم للقطاع.
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