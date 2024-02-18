قطاع الأعمال العام يدفع قروض الصناعة للارتفاع 22% خلال 10 شهور

تصدر القطاع الصناعى قائمة القطاعات الأسرع نموًا بقروضها خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، بارتفاع قدره 22.2%، لتصل إلى 824.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 674.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.

ووفقاً لبيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى، ارتفعت قروض القطاع الخاص الصناعى إلى 751.2 مليار جنيه مقابل 626.7 مليار جنيه بنمو 19.9%، فيما ارتفعت قروض القطاع العام والأعمال العام من 47.97 مليار جنيه إلى 73.3 مليار جنيه بزيادة 53%.

موضوعات“الأفريقى للتنمية” يدرس إقراض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة “القابضة المصرية الكويتية” مهتمة ببرنامج الطروحات وقطاع الكهرباء هشام آمنة: خارطة طريق لتنمية الموارد الذاتية للمحافظات

وفى المركز الثانى جاء القطاع الخدمى بنمو 18.8% لتصل إلى 781.4 مليار جنيه مقابل 657.8 مليار جنيه فى

ديسمبر، بدعم من نمو قروض القطاع الخاص فيه 23.4% إلى 684.8 مقابل 554.7 مليار جنيه، فيما تراجعت قروض قطاع الأعمال العام 6.5% لتصل إلى 96.7 مليار جنيه مقابل 103.1 مليار جنيه.

ونمت قروض الأفراد رغم الفائدة المرتفعة بنحو 18.1% إلى 903 مليارات جنيه مقابل 764.5 مليار جنيه.

وارتفعت قروض القطاع التجارى 7.6% لتصل إلى 268.7 مليار جنيه مقابل 249.7 مليار جنيه، فيما تراجعت قروض قطاع الأعمال العام نحو 1.1 مليار جنيه لتصل إلى 4.9 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه.

وإجمالًا ارتفعت قروض قطاع الأعمال العام 17.5 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام لتصل إلى 174.9 مليار جنيه.

وزادت قروض قطاع الأعمال الخاص إلى 1.76 تريليون جنيه مقابل 1.53 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى بزيادة 230 مليار جنيه.

ارتفع إجمالى حجم أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك بحوالى 82.05 مليار جنيه على أساس شهرى بنهاية أكتوبر الماضى، لتسجل 5.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 5.01 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر من نفس العام.

وبلغ حجم القروض المقدمة للحكومة نحو 2.26 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023،بزيادة نحو 656 مليار جنيه بينها 250.5 مليار جنيه زيادة فى القروض بالعملة المحلية، ونحو 406 مليارات جنيه بالعملة الأجنبية.

وارتفع سعر الصرف فى يناير 2023 إلى 30.9 جنيه ا مقابل 24.8 جنيه ا فى ديسمبر 2023.

لكن يظل نمو القروض بالعملة الأجنبية الحكومية أعلى بارتفاع 31.8% لتصل إلى 33.5 مليار دولار مقابل 25.4 مليار دولار، فيما نمت قروض القطاع الحكومى بالعملة المحلية 26%.

وارتفعت قروض القطاع غير الحكومة بالعملة الأجنبية عند تقويمها بالدولار هامشيًا إلى 14.8 مليار دولار مقابل 14.1 مليار دولار بزيادة 742 مليون دولار.

وكان قطاع الأعمال العام الصناعى الأكثر حصولًا على تمويلات دولارية بواقع 567 مليون دولار لتصل إلى 1.13 مليار دولار، فيما حصل قطاع الأعمال الخاص الصناعى على 307 ملايين دولار زيادة لتصل حجم قروضه إلى 6.97 مليار دولار.

ويتبنى قطاع الأعمال العام استراتيجية لتحديث مصانع الغزل والنسيج، التابعة للوزارة، عبر استيراد ماكينات غزل حديثة من سويسرا وإيطاليا.

وزادت قروض القطاع الزراعى بالعملة الأجنبية 135.4 مليون دولار لتصل إلى 164.8 مليون دولار مقابل 14.7 مليون دولار، وقروض الأفراد نحو 96 مليون دولار لتصل إلى 486.5 مليوم دولار مقابل 390.3 مليون دولار.

فيما تراجعت تمويلات القطاع الخدمى بالعملة الأجنبية 140 مليون دولار لتصل إلى 5.2 مليار دولار، وقروض القطاع التجارى نحو 64.2 مليون دولار.