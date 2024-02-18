القاضى: 30% نموًا فى صافى ربح المصرف المتحد خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن أرباح البنك نمت 30% خلال العام الماضى.
وكان البنك قد حقق صافى ربح قدره 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بحسب بيان صادر عنه.
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وأشار إلى أن حجم قروضه بلغت 28 مليار جنيه فى الوقت الحالى تمثل 54% من إجمالى ودائع، وهو معدل توظيف أعلى من متوسط القطاع.
وذكر خلال مشاركته بمؤتمر صحفى أن لبنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير للاستثمارات المحلية والعالمية.
وقال إن الوضع الاقتصادى العالمى الراهن يفرض على الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات أبرزها ضرورة ابتكار واستحداث ادوات تمويلية مرنه وذكية وأقل تكلفة، تساعد المؤسسات على مواكبة التحديات وتنمية قدرتها على الاستمرار فى تحقيق الأرباح.
أضاف أنه يجب كذلك تقوية الكيانات الاقتصادية بمختلف أحجامها خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر زيادة رؤوس الاموال.
وأشار القاضى إلى جهود المصرف المتحد فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الاعمال عبر المشاركة فى تأسيس صندوق“أفانز منارة” والذى يطلق عليه صندوق الصناديق“fund of funds”.
أوضح أن الصندوق يقوم بالمساهمة فى عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادى.
وكشف أن البنك يقدم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة والخدماته الرقمية العالية الجودة فى بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلى وتحسين جودته لتمكين الصناعات الوطنية من الانطلاق وزيادة الانتاج وبالتالى تعظيم حجم الصادرات المصرية فى مختلف المجالات.
وقال إن المصرف توسع فى تمويل أساطيل النقل الجماعى وتحويلها لنقل أخضر على مستوى الجمهورية، وكذلك رفع التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة.
أضاف أن الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، يؤدى الى زيادة العائد المستثمر فى هذا المجال على المستوى الاقتصادى والاجتماعى معًا، فضًلا عن تنمية سلاسل القيمة التى تغذى مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها.
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