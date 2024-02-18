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القاضى: 30% نموًا فى صافى ربح المصرف المتحد خلال 2023

2/18/2024 2:17:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن أرباح البنك نمت 30% خلال العام الماضى.

وكان البنك قد حقق صافى ربح قدره 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بحسب بيان صادر عنه.

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وأشار إلى أن حجم قروضه بلغت 28 مليار جنيه فى الوقت الحالى تمثل 54% من إجمالى ودائع، وهو معدل توظيف أعلى من متوسط القطاع.

وذكر خلال مشاركته بمؤتمر صحفى أن لبنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير للاستثمارات المحلية والعالمية.

وقال إن الوضع الاقتصادى العالمى الراهن يفرض على الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات أبرزها ضرورة ابتكار واستحداث ادوات تمويلية مرنه وذكية وأقل تكلفة، تساعد المؤسسات على مواكبة التحديات وتنمية قدرتها على الاستمرار فى تحقيق الأرباح.

أضاف أنه يجب كذلك تقوية الكيانات الاقتصادية بمختلف أحجامها خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر زيادة رؤوس الاموال.

وأشار القاضى إلى جهود المصرف المتحد فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الاعمال عبر المشاركة فى تأسيس صندوق“أفانز منارة” والذى يطلق عليه صندوق الصناديق“fund of funds”.

أوضح أن الصندوق يقوم بالمساهمة فى عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادى.

وكشف أن البنك يقدم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة والخدماته الرقمية العالية الجودة فى بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلى وتحسين جودته لتمكين الصناعات الوطنية من الانطلاق وزيادة الانتاج وبالتالى تعظيم حجم الصادرات المصرية فى مختلف المجالات.

وقال إن المصرف توسع فى تمويل أساطيل النقل الجماعى وتحويلها لنقل أخضر على مستوى الجمهورية، وكذلك رفع التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة.

أضاف أن الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، يؤدى الى زيادة العائد المستثمر فى هذا المجال على المستوى الاقتصادى والاجتماعى معًا، فضًلا عن تنمية سلاسل القيمة التى تغذى مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها.


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