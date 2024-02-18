عنوان تطرح مشروع MARAYA فى القاهرة الجديدة باستثمارات مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة عنوان للتنمية العقارية، مشروع“MARAYA” باستثمارات مليار جنيه، على مساحة 2000 متر مربع فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال المهندس محمد سالم، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة عنوان للتنمية العقارية، إن المشروع الجديد للشركة عبارة عن 2 مبنى بنشاط تجارى إدارى طبى بمساحات متنوعة.

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وأضاف سالم، أن النسبة البنائية للمشروع تصل 35%، ويتم تقسيم المشروع بواقع الدور الأرضى والأول للنشاط التجارى، والباقى مخصص للجزء الطبى والإدارى.

وأشار إلى التعاقد مع مكتب Azure Architects ليقوم بدور استشارى هندسى ومصمم معمارى للمشروع.

وأوضح أن الشركة تقدم أنظمة سداد مرنة للعملاء، بمقدم يبدأ من 10% والباقى على فترات سداد تصل إلى 7 سنوات.





