عنوان تطرح مشروع MARAYA فى القاهرة الجديدة باستثمارات مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة عنوان للتنمية العقارية، مشروع“MARAYA” باستثمارات مليار جنيه، على مساحة 2000 متر مربع فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال المهندس محمد سالم، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة عنوان للتنمية العقارية، إن المشروع الجديد للشركة عبارة عن 2 مبنى بنشاط تجارى إدارى طبى بمساحات متنوعة.
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وأضاف سالم، أن النسبة البنائية للمشروع تصل 35%، ويتم تقسيم المشروع بواقع الدور الأرضى والأول للنشاط التجارى، والباقى مخصص للجزء الطبى والإدارى.
وأشار إلى التعاقد مع مكتب Azure Architects ليقوم بدور استشارى هندسى ومصمم معمارى للمشروع.
وأوضح أن الشركة تقدم أنظمة سداد مرنة للعملاء، بمقدم يبدأ من 10% والباقى على فترات سداد تصل إلى 7 سنوات.
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