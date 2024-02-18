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DAL تطرح مشروع FIVE FIFTY فى زايد بمبيعات 2 مليار جنيه

2/18/2024 2:17:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجهز شركة“DAL” للتطوير العقارى، لطرح مشروع“Five-Fifty-Five” فى مدينة الشيخ زايد، بمبيعات مستهدفة 2 مليار جنيه.

وقال هشام النجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة“دالتكس”، إنه تم إطلاق شركة“DAL” للتطوير العقارى فى مصر، بهدف طرح عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والطبية.

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وأضاف النجار، أن الشركة ستبدأ إطلاق أول مشروعاتها خلال شهر مارس المقبل، ضمن خطة لطرح 6 مشروعات مختلفة فى منطقة غرب القاهرة بمواقع متنوعة.

وقال محمود المداح الشريك التنفيذى للشركة، إن المشروع الجديد متعدد الاستخدامات“تجارى، إدارى، طبى” بارتفاع 5 أدوار، على أن يبدأ تسويق المشروع فور الإطلاق الرسمى فى مارس المقبل بمبيعات مستهدفة 2 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة وصيانة المشروع بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ

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