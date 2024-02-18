DAL تطرح مشروع FIVE FIFTY فى زايد بمبيعات 2 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجهز شركة“DAL” للتطوير العقارى، لطرح مشروع“Five-Fifty-Five” فى مدينة الشيخ زايد، بمبيعات مستهدفة 2 مليار جنيه.
وقال هشام النجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة“دالتكس”، إنه تم إطلاق شركة“DAL” للتطوير العقارى فى مصر، بهدف طرح عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والطبية.
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وأضاف النجار، أن الشركة ستبدأ إطلاق أول مشروعاتها خلال شهر مارس المقبل، ضمن خطة لطرح 6 مشروعات مختلفة فى منطقة غرب القاهرة بمواقع متنوعة.
وقال محمود المداح الشريك التنفيذى للشركة، إن المشروع الجديد متعدد الاستخدامات“تجارى، إدارى، طبى” بارتفاع 5 أدوار، على أن يبدأ تسويق المشروع فور الإطلاق الرسمى فى مارس المقبل بمبيعات مستهدفة 2 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة وصيانة المشروع بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ
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