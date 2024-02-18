بدء تشغيل مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية مارس المقبل باستثمارات 2.7 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال طارق الملا وزير البترول، إنه من المخطط بدء التشغيل الكامل لمشروع مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية مارس المقبل باستثمارات تقدر بـ2.7 مليار دولار.
أوضح أنه تم التشغيل التجريبى لمختلف مراحل المشروع، ومن المقرر أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.3 مليون طن من السولار، و600 ألف طن بنزين عالى الأوكتان، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 ألف طن فحم، و145 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت.
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جاء ذلك على هامش اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع.
أشار الملا إلى أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، يهدف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية، من خلال زيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل/يوم، وذلك بإضافة 5 وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، سعياً للمساهمة فى تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع البترول، وذلك بالنظر لدورها فى زيادة حجم الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس على تخفيض تكاليف استيرادها من الخارج، وتوفير النقد الأجنبي.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع، جهود التعاون والتنسيق مع البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله، لتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد المنتجات البترولية المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة.
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