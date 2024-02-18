بدء تشغيل مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية مارس المقبل باستثمارات 2.7 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قال طارق الملا وزير البترول، إنه من المخطط بدء التشغيل الكامل لمشروع مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية مارس المقبل باستثمارات تقدر بـ2.7 مليار دولار.

أوضح أنه تم التشغيل التجريبى لمختلف مراحل المشروع، ومن المقرر أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.3 مليون طن من السولار، و600 ألف طن بنزين عالى الأوكتان، و700 ألف طن وقود نفاثات، و226 ألف طن فحم، و145 ألف طن بوتاجاز، و65 ألف طن كبريت.

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جاء ذلك على هامش اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع.

أشار الملا إلى أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، يهدف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية، من خلال زيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل/يوم، وذلك بإضافة 5 وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة، سعياً للمساهمة فى تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع البترول، وذلك بالنظر لدورها فى زيادة حجم الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية، وهو ما ينعكس على تخفيض تكاليف استيرادها من الخارج، وتوفير النقد الأجنبي.

من ناحية أخرى، تناول الاجتماع، جهود التعاون والتنسيق مع البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله، لتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد المنتجات البترولية المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة.



