ميناء الإسكندرية.. معدلات غير مسبوقة في تردد السفن وتداول الحاويات والبضائع

MENAFN - Al-Borsa News) حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في 2023 طفرة غير مسبوقة في معدلات تردد السفن، حيث بلغت 4701 سفينة بالمقارنة بـ3941 سفينة خلال عام 2022 بنسبة زيادة 19.3% بإجمالي 760 سفينة إضافية.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في بيان له، إن سفن السياحة تصدرت طليعة السفن التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بنسبة زيادة 91% عن عام 2022، حيث تم استقبال 44 سفينة خلال 2023 مقارنة بـ23 سفينة في العام السابق، كما شهدت معدلات تردد سفن الحاويات ارتفاعاً كبيراً بنسبة زيادة 31.8%، حيث تم استقبال 1676 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1272 سفينة في العام السابق.

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وأضاف أن معدلات تردد سفن البضائع العامة ارتفعت بشكل كبير بنسبة زيادة 30.2% حيث تم استقبال 1520 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1167 سفينة في العام السابق، وجاءت سفن الصب الجاف في المرتبة الرابعة بين أنواع السفن التي شهدت تزايداً ملحوظاً بنسبة زيادة بلغت 6.8% تليها سفن الصب السائل والتي بلغت نسبة زيادتها 0.7% تقريباً عن العام السابق.

كما تحققت زيادة كبيرة في كميات تداول البضائع العامة، حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 7.3 مليون طن، مقارنة بحجم تداول البضائع العامة في عام 2022 والبالغ 5.8 مليون طن بنسبة زيادة 26%، وزيادة أعداد الحاويات حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة خلال عام 2023 حوالي 1.7 مليون حاوية مكافئة، مقارنة بعدد الحاويات المكافئة في عام 2022 والبالغ عددها 1.5مليون طن بنسبة زيادة 12% من بينها حركة الحاويات الترانزيت والتي شهدت أيضاً تزايداً غير مسبوقاً خلال عام 2023.

وأشار إلى أنه تم تحقيق زيادة في كميات تداول بضائع الصب السائل، حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 4.9 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول الصب السائل في عام 2022 والبالغ 4.7 مليون طن بنسبة زيادة 5%.

وأكد“بريقع” أن الميناء شهد تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية بطاقة تداول 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف وحدة بضائع دحرجة سنوياً ومشروع محطة تداول الأخشاب والغلال على رصيف 85/3 حيث يبلغ طول الرصيف 514م وبمساحة أرضية 35 ألف م2 وبأعماق تصل إلى 15.5م بطاقة تداول سنوية 5 مليون طن إضافية.

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