ميناء الإسكندرية.. معدلات غير مسبوقة في تردد السفن وتداول الحاويات والبضائع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في 2023 طفرة غير مسبوقة في معدلات تردد السفن، حيث بلغت 4701 سفينة بالمقارنة بـ3941 سفينة خلال عام 2022 بنسبة زيادة 19.3% بإجمالي 760 سفينة إضافية.
وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في بيان له، إن سفن السياحة تصدرت طليعة السفن التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بنسبة زيادة 91% عن عام 2022، حيث تم استقبال 44 سفينة خلال 2023 مقارنة بـ23 سفينة في العام السابق، كما شهدت معدلات تردد سفن الحاويات ارتفاعاً كبيراً بنسبة زيادة 31.8%، حيث تم استقبال 1676 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1272 سفينة في العام السابق.
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وأضاف أن معدلات تردد سفن البضائع العامة ارتفعت بشكل كبير بنسبة زيادة 30.2% حيث تم استقبال 1520 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1167 سفينة في العام السابق، وجاءت سفن الصب الجاف في المرتبة الرابعة بين أنواع السفن التي شهدت تزايداً ملحوظاً بنسبة زيادة بلغت 6.8% تليها سفن الصب السائل والتي بلغت نسبة زيادتها 0.7% تقريباً عن العام السابق.
كما تحققت زيادة كبيرة في كميات تداول البضائع العامة، حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 7.3 مليون طن، مقارنة بحجم تداول البضائع العامة في عام 2022 والبالغ 5.8 مليون طن بنسبة زيادة 26%، وزيادة أعداد الحاويات حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة خلال عام 2023 حوالي 1.7 مليون حاوية مكافئة، مقارنة بعدد الحاويات المكافئة في عام 2022 والبالغ عددها 1.5مليون طن بنسبة زيادة 12% من بينها حركة الحاويات الترانزيت والتي شهدت أيضاً تزايداً غير مسبوقاً خلال عام 2023.
وأشار إلى أنه تم تحقيق زيادة في كميات تداول بضائع الصب السائل، حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 4.9 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول الصب السائل في عام 2022 والبالغ 4.7 مليون طن بنسبة زيادة 5%.
وأكد“بريقع” أن الميناء شهد تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية بطاقة تداول 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف وحدة بضائع دحرجة سنوياً ومشروع محطة تداول الأخشاب والغلال على رصيف 85/3 حيث يبلغ طول الرصيف 514م وبمساحة أرضية 35 ألف م2 وبأعماق تصل إلى 15.5م بطاقة تداول سنوية 5 مليون طن إضافية.
المصدر:
MENAFN18022024000202011048ID1107867953
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