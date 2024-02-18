الأفريقى للتنمية يدرس إقراض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Al-Borsa News) كشف البنك الأفريقى للتنمية أنه يدرس إقراض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج خلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشف أن البرنامج يتكون من أكثر من محور الأول موجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على شركات التصنيع الزراعى، وهدفه توجيه 60% من قيمة التمويل من خلال الجهاز لشركات تعمل فى القطاعين الزراعى والصناعى على مستوى الجمهورية.

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أوضح أن ذلك يشمل الشركات التى تعمل فى أنشطة ما قبل وما بعد الحصاد واللوجيستيات والتعبئة والتغليف والأعلاف، وأنشطة التجهيز للتصدير.

وذكر أن التمويل سيشمل إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصغيرة جدًا و30% منها على الأقل للمحافظات الفقيرة والمناطق ضمن برنامج حياة كريمة.

وأشار إلى أن قسما آخر من التمويل سيتم توجيهه لرفع كفاءة الجهاز عبر التحول الرقمى، وسيشمل شراء برامج سوفت وير وأجهزة تكنولوجية، وتقديم خدمات دعم فنى واستشارية للجهاز.

وكشف أنه سيكون هناك دعم للشركات الناشئة يركز على تمويل المشروعات الخضراء وشركات التكنولوجيا المالية عبر رأس المال المُغامر.

وكان عبدالرحمن دياو، المدير الإقليمى للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، قال فى حوار لـ”البورصة”، إن استثمارات البنك فى مصر خلال 2023 بلغت 665 مليون دولار فى مشاريع حكومية وخاصة وإصدارات لسندات الخضراء، وفى قطاع التمويل والصحة والبنية التحتية.

وقال إن البنك يدعم البنوك فى مصر كجزء أساسى من استراتيجيته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتى تخلق فرص عمل كبيرة.

وذكر أن البنك يخطط لاستثمار 350 مليون دولار خلال عامى 2024 و2025 فى خطوط التمويل الموجهة للبنوك لإعادة اقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة.



