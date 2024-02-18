التموين تلغى مناقصة استيراد الأرز للمرة الثانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ألغت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية مناقصة استيراد الأرز الأبيض التى أعلنت عنها الشهر الماضى لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بينما بدأت شعبة الأرز باتحاد الصناعات بتوفير كميات من الأرز الأبيض بسعر تنافسى لمعارض أهلا رمضان بالتنسيق مع الوزارة.
قال مصدر بالوزارة، إن العروض التى تقدمت للمناقصة شملت عرضين إلا أن الأسعار كانت مرتفعة وتلامس السعر بالسوق المحلى مما دفع الهيئة لإلغائها.
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أضاف المصدر لـ”البورصة”، أن الوزارة كانت تهدف من المناقصة تهدئة السوق وتوفير السلع بأقل من السعر المحلى لإحداث توازن، وذلك على الرغم من من وفرة المعروض من الإنتاج المحلى للأرز، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر الأرز من خلال معارض“أهلا رمضان” حاليا بجانب المنافذ التابعة لها من المجمعات الاستهلاكية بسعر يترواح بين 35 جنيها لكيلو الأرز البلدى و30 جنيها للأرز الهندى ولا يوجد أزمة تخص سلعة الأرز.
وتعد هذه هى المناقصة الثانية لاستيراد الأرز التى تلغيها الوزارة بسبب ارتفاع الأسعار حيث تخطى السعر فى المناقصة الأولى من خلال العروض المقدمة من الشركات 600 دولار لطن الأرز الهندى.
من جانبه قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة اجتمعت مع مضارب القطاع الخاص وتم التوافق على توريد نحو 10 أطنان من كل مضرب لسد احتياجات معارض أهلا رمضان.
أضاف لـ”البورصة” أن المضارب وافقت على الانضمام الى المبادرة وتم توريد جزء من الكميات لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لعرضه فى المعارض.
أكد أن القطاع سوف يلبى احتياجات المبادرة حتى تنتهى، للتخفيف عن الأسر خلال شهر رمضان.
قال خالد النجار، رئيس أحد المضارب بمحافظة كفر الشيخ، إن معظم المضارب وافقت على توريد الكمية بنسبة كسر 25% وبسعر 25 جنيها للكيلو، وذلك من منطلق التخفيف عن الأسر خلال شهر رمضان.
لفت إلى أن المضارب استجابت على الفور وبدء بعضها فى توريد الكمية لصالح وزارة التموين تمهيدًا لعرضها فى المعارض خلال الفترة الحالية.
أوضح، أن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 28 و33 جنيها للكيلو حسب الدرجة والجودة، وسجلت أسعار الشعير العريض نحو 19.6 ألف جنيه للطن، بينما الشعير الرفيع سجل نحو 18.8 ألف جنيه للطن.
وقال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الغرفة تجهز حاليا لإطلاق خمسة معارض كبرى بمناطق متفرقة، وستتوفر بها جميع السلع الاستراتيجية والأساسية طوال فترة المعرض.
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