التموين تلغى مناقصة استيراد الأرز للمرة الثانية

MENAFN - Al-Borsa News) ألغت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية مناقصة استيراد الأرز الأبيض التى أعلنت عنها الشهر الماضى لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بينما بدأت شعبة الأرز باتحاد الصناعات بتوفير كميات من الأرز الأبيض بسعر تنافسى لمعارض أهلا رمضان بالتنسيق مع الوزارة.

قال مصدر بالوزارة، إن العروض التى تقدمت للمناقصة شملت عرضين إلا أن الأسعار كانت مرتفعة وتلامس السعر بالسوق المحلى مما دفع الهيئة لإلغائها.

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أضاف المصدر لـ”البورصة”، أن الوزارة كانت تهدف من المناقصة تهدئة السوق وتوفير السلع بأقل من السعر المحلى لإحداث توازن، وذلك على الرغم من من وفرة المعروض من الإنتاج المحلى للأرز، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر الأرز من خلال معارض“أهلا رمضان” حاليا بجانب المنافذ التابعة لها من المجمعات الاستهلاكية بسعر يترواح بين 35 جنيها لكيلو الأرز البلدى و30 جنيها للأرز الهندى ولا يوجد أزمة تخص سلعة الأرز.

وتعد هذه هى المناقصة الثانية لاستيراد الأرز التى تلغيها الوزارة بسبب ارتفاع الأسعار حيث تخطى السعر فى المناقصة الأولى من خلال العروض المقدمة من الشركات 600 دولار لطن الأرز الهندى.

من جانبه قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة اجتمعت مع مضارب القطاع الخاص وتم التوافق على توريد نحو 10 أطنان من كل مضرب لسد احتياجات معارض أهلا رمضان.

أضاف لـ”البورصة” أن المضارب وافقت على الانضمام الى المبادرة وتم توريد جزء من الكميات لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لعرضه فى المعارض.

أكد أن القطاع سوف يلبى احتياجات المبادرة حتى تنتهى، للتخفيف عن الأسر خلال شهر رمضان.

قال خالد النجار، رئيس أحد المضارب بمحافظة كفر الشيخ، إن معظم المضارب وافقت على توريد الكمية بنسبة كسر 25% وبسعر 25 جنيها للكيلو، وذلك من منطلق التخفيف عن الأسر خلال شهر رمضان.

لفت إلى أن المضارب استجابت على الفور وبدء بعضها فى توريد الكمية لصالح وزارة التموين تمهيدًا لعرضها فى المعارض خلال الفترة الحالية.

أوضح، أن أسعار الأرز الأبيض تتراوح بين 28 و33 جنيها للكيلو حسب الدرجة والجودة، وسجلت أسعار الشعير العريض نحو 19.6 ألف جنيه للطن، بينما الشعير الرفيع سجل نحو 18.8 ألف جنيه للطن.

وقال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الغرفة تجهز حاليا لإطلاق خمسة معارض كبرى بمناطق متفرقة، وستتوفر بها جميع السلع الاستراتيجية والأساسية طوال فترة المعرض.