سوميك لال يكتب: مدن البلدان النامية لا تستغل كامل إمكاناتها

MENAFN - Al-Borsa News) على مدى قرون، وفرت المدن ملاذًا لملايين الفارين من الحروب والمجاعات وغيرها من الصدمات. لكن المدن نفسها مُعرضة للصدمات الناجمة عن الاكتظاظ والمرض والعنف والاضطرابات الاجتماعية. فما مدى نجاح المدن فى البلدان النامية فى امتصاص الصدمات؟ نبحث الإجابة على هذه الأسئلة فى تقريرنا الجديد المعنون“مدن نابضة بالحياة”.

كانت عشرينيات القرن الحادى والعشرين حقبةً من الصدمات، وليست جائحة كورونا والتضخم وتغير المناخ والاضطرابات الاجتماعية سوى أبرز هذه التحديات. وفى البلدان النامية، لم تكن المدن فعالة فى امتصاص الصدمات. ودعونا نتأمل أربع مجموعات من الشواهد والأدلة:

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كانت الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا أسوأ فى المدن المُبَينة فى الشكل أدناه: فالمرض وتدابير احتوائه أضرت بالنشاط الاقتصادى الحضرى فى كل مكان. وعانت المدن فى البلدان النامية من شدة الانكماش الاقتصادى وبطء التعافى أكثر مما عانت منه المدن فى البلدان المتقدمة.

وتضررت المدن فى البلدان النامية من جائحة كورونا أكثر من غيرها، إذ أدى الاكتظاظ إلى تفاقم مخاطر العدوى بفيروس كورونا.

ويعيش أكثر من 35% من سكان المناطق الحضرية فى البلدان النامية داخل أحياء فقيرة. ويُعد الاكتظاظ السكانى سمةً تميز العديد من المدن فى هذه البلدان، حيث يعيش الناس فى مساكن دون المستوى المطلوب، ويفتقرون إلى المساحات المفتوحة، كما أن البنية التحتية عديمة الكفاءة.

وببساطة، لم يكن لدى معظم الناس القدرة على التباعد الاجتماعى أثناء الجائحة، مما أدى إلى وجود“بؤر العدوى الساخنة”.

تُسببُ ضرباتُ الطبيعة أشدَ الضرر للمدن فى البلدان النامية: فالفيضانات تتسبب فى إعاقة النشاط الاقتصادي، ويكون تأثيرها أشد فى المدن فى البلدان النامية، حيث تقل الأضواء الليلية (وهى مؤشر بديل للنشاط الاقتصادي) بنسبة 8.3% مقارنة بنسبة 1.4% فقط فى البلدان مرتفعة الدخل.

وفى العاصمة الأردنية عَمَّان، يُعد أكثر من نصف الأسر المعرضة للمخاطر من ذوى الدخل المنخفض وليست لديهم القدرة الكافية على مواجهة أخطار الفيضانات. ومن المحتمل أن تتعرض نحو 66,900 أسرة فى عَمَّان لفيضانات الأمطار، منها 34.3 ألف أسرة منخفضة الدخل.

وفى أكرا، تتسبب الفيضانات فى خسائر فادحة بممتلكات نسبة كبيرة من الأسر الفقيرة، رغم أن احتمال تعرض هذه الأسر للفيضانات ليس أكبر مما هو عليه بالنسبة للأسر غير الفقيرة.

فى 14 حيًا من الأحياء الفقيرة فى بنغالور بالهند، كان الاستثمار فى تعليم الأطفال هو الأولوية القصوى للأسر، وعادة ما يكون حظ أطفال الأحياء الفقيرة من التعليم أفضل من آبائهم.

أما الأحياء الفقيرة فى جاكرتا، فقد تحسن مستوى التحصيل الدراسى لأطفال الأسر التى تعيش فيها. ومع ذلك، فإن تحسين مستوى التعليم لا يعنى زيادة القدرة على التنقل الوظيفى فى الهند أو إندونيسيا، حيث يعمل معظم سكان الأحياء الفقيرة – وخاصة النساء – فى الأحياء الفقيرة.

كما أنهم لا يستطيعوا الحصول على وظائف مجزية فى القطاع الرسمى لأنهم لا يمكنهم الوصول إلى شبكات توظيف أفضل، وغالبًا ما يكونون معزولين عن مراكز المدن. ويواجه سكان الأحياء الفقيرة أيضًا قدرًا كبيرًا من احتمال الانتقال إلى وظائف أقل فى ميزاتها إذا مرضوا أو تعرضوا لصدمات أخرى.

ما الذى يمكن أن تفعله هذه المدن لتصبح أفضل قدرة على امتصاص الصدمات؟ على مر السنين، تمت التوصية بتنفيذ العديد من السياسات، منها إنشاء أسواق رسمية للأراضى والعمل، وربط الأحياء بكفاءة، وتوفير الخدمات الأساسية على نحو أكثر إنصافًا، وغيرها من السياسات. ومع وجود صعوبة فى تنفيذ بعض هذه السياسات، وإن كان بعضها أقل صعوبة، ناهيك عن التكلفة الباهظة من الناحية الفنية، فالعديد من مدن البلدان النامية لا تقوم حتى بالإصلاحات والاستثمارات الأساسية. فما هى الأسباب؟

فى تقريرنا المعنون مدن نابضة بالحياة، بحثنا كيف يمكن صياغة العقود الاجتماعية من خلال الثقة والشرعية، أى ما يتوقعه المواطنون من الموظفين العموميين، وسلوكيات المواطنين تجاه هؤلاء الموظفين، وبدون الشرعية يقل التزام الأشخاص باللوائح التنظيمية، ويكون الإنفاذ أكثر تكلفة – وغالبًا ما يكون غيرُ مُجدٍ – مما يجعل الإصلاحات غير فعالة إلى حد كبير. ومن غير الثقة، من المرجح أن يلجأ المواطنون إلى اتخاذ إجراءات تحقق منافع فردية على حساب المجتمع ككل – مثل الحصول على الرشاوى، والتهرب من أداء الواجبات العامة، وإلقاء النفايات بشكل غير قانوني، والتعدى على الأراضي، وما إلى ذلك.

وفى ولاية سيارا بالبرازيل، اغتنمت المدينة فرصة إجراء انتخابات بلدية تنافسية من أجل تقديم خدمات صحية أفضل. وأنشأ المسؤولون عن إدارتها ممن لديهم برامج إصلاحية كادرًا جديدًا من العاملين فى مجال الصحة العامة، الذين نجحوا فى تحسين النواتج الصحية للولاية إلى حد كبير. وقدموا لوسائل الإعلام الإخبارية معلومات ثرية عن قيمة الصحة العامة ودور الكادر الجديد، مما خلق توقعاتٍ ومطالب للجمهور من الموظفين العموميين. وقد ساعد ذلك على ترسيخ (ومكافأة) التزام المسؤولين المنتخبين بالإصلاح وغرس شعور بالمهنية لدى العاملين فى مجال الصحة العامة مدفوعًا بضغوط الزملاء والمنافسين لتحسين الأداء.

وتحتاج المدن أيضًا إلى تدعيم قدراتها المالية العامة لتمويل برامجها الاستثمارية والإصلاحية. ويُعد الحجم الهائل للتمويل اللازم للبنية التحتية فى المناطق الحضرية من السمات المميزة لعملية وضع السياسات الخاصة بالمناطق الحضرية، مما يضيف تكاليف تشغيل طويلة الأجل إلى النفقات الرأسمالية الأولية. وفى المغرب، نجحت مدينة الدار البيضاء فى الاستعانة بمقدمى الخدمات المتعاقدين معها لتحديث ممارسات الإدارة، وتحسين جودة الخدمات البلدية، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية والخدمات فى المناطق الحضرية، مما ساهم فى تعزيز حيوية المدينة بشكل عام.

وستظل القدرات المالية للمدن محدودة ما دامت العقود الاجتماعية بين حكومات المدن والمواطنين ضعيفة. وتدرك قيادات المدن أن لديها على الأقل ثلاث أساليب لتعبئة التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات، تتمثل فى فرض ضرائب على قيمة الأراضى والممتلكات العقارية، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعبئة الأموال من أسواق رأس المال. وتتمثل العقبة الرئيسية فى الحوكمة، حيث يتعين على سلطات المدن تنفيذ تدابير لتعزيز الشرعية والثقة.

ومن الممكن تعزيز قدرة المدن فى البلدان النامية على امتصاص الصدمات لصالح سكانها على غرار ما تم فى مدن البلدان المتقدمة. وقد تكون هذه العملية شاقة، لكن يمكن القيام بها، وقد حان الوقت للبدء فيها.

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