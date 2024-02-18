تدخلات إنسانية جديدة من بنك فلسطين لصالح المتضررين من الحرب في مراكز الإيواء بقطاع غزة

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- Palestine News Network ) غزة /PNN / ضمن جسره الإغاثي لقطاع غزة وبالشراكة مع مجتمعات عالمية وأنيرا نفذ بنك فلسطين تدخلات إنسانية جديدة من بنك فلسطين لصالح المتضررين من الحرب في مراكز الإيواء بقطاع غزة.
و أعلن بنك فلسطين عن تدخلات إنسانية عاجلة جديدة سيتم تنفيذهاضمن الجسر الإغاثي الذي بناه البنك لأهلنا في قطاع غزة، وسيتم تنفيذ التدخلات الجديدة بالشراكة مع مؤسسة مجتمعات عالمية | Global Communities، ومؤسسة أنيرا (Anera) لصالح آلاف العائلات النازحة في مراكز الإيواء في جنوب قطاع غزة، وذلك استمراراً لجهده الإنساني والإغاثي المتواصل لمساندة أهلنا في القطاع.
وستتضمن التدخلات الجديدة التي سينفذها البنك بالشراكة مع مؤسسة أنيرا(Anera) دعماً لتكيات في رفح جنوب غزة، لتقديم حوالي 24,000 وجبة يوميًا للنازحين، حيث التزم بنك فلسطين بتقديم دعمه لهذه التكيات (مركز لتوزيع الطعام للنازحين بشكل مجاني) لمدة شهرينمتواصلين، إضافة إلى توظيف عدد من النازحين لطهي الطعام للمواطنين في مراكز الإيواء، علماً أن هذه التكايا ستواصل عملها خلال شهر رمضان المبارك. كما سيقوم البنك بتنفيذ جلسات دعم نفسي وفعاليات ترفيهية للأطفال من خلال جمعية نفس للتمكين بمساهمة من سيدات برنامج فلسطينية لإدارة الأعمال.
وعبر الشراكة مع مؤسسة مجتمعات عالمية | Global Communities، فسيتم بناء وتوفير وحدات صحية للنازحين في المخيمات بمدينة رفح،حيث سيستفيد منها نحو 800 عائلة نازحة، حيث من شأن هذا التدخل أن يساعد في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة للنازحين، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض بينهم في المخيمات ومراكز الإيواء.
وأشار البنك الى أن برنامجه الإنساني سيتواصل عبر جسر إغاثيلتقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا في قطاع غزة وتعزيز صمودهم،وتلبية احتياجاتهم حتى نهاية الحرب، للمساهمة في التخفيف من وطأة معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
يذكر أن هذه المساهمات هي استمرار لتدخلات بنك فلسطين في دعمالمجالات الإنسانية والإغاثية لصالح العائلات النازحة منذ بدء الحرب، حيث شمل الدعم الإنساني المستمر آلآف الوجبات الغذائية الساخنة، والطرود الغذائية، وعبوات المياه المعدنية والطرود الصحية لمئاتالنازحين، إلى جانب توفير مستلزمات شتوية عاجلة لصالح العائلات والأطفال، كما تم تقديم مساعدات مالية عاجلة لمرضى قطاع غزة في مستشفيات الضفة الغربية والقدس والاردن، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للسيدات والأطفال في مراكز اللجوء.
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