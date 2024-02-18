تدخلات إنسانية جديدة من بنك فلسطين لصالح المتضررين من الحرب في مراكز الإيواء بقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network )

و أعلن بنك فلسطين عن تدخلات إنسانية عاجلة جديدة سيتم تنفيذهاضمن الجسر الإغاثي الذي بناه البنك لأهلنا في قطاع غزة، وسيتم تنفيذ التدخلات الجديدة بالشراكة مع مؤسسة مجتمعات عالمية | Global Communities، ومؤسسة أنيرا (Anera) لصالح آلاف العائلات النازحة في مراكز الإيواء في جنوب قطاع غزة، وذلك استمراراً لجهده الإنساني والإغاثي المتواصل لمساندة أهلنا في القطاع.

وستتضمن التدخلات الجديدة التي سينفذها البنك بالشراكة مع مؤسسة أنيرا(Anera) دعماً لتكيات في رفح جنوب غزة، لتقديم حوالي 24,000 وجبة يوميًا للنازحين، حيث التزم بنك فلسطين بتقديم دعمه لهذه التكيات (مركز لتوزيع الطعام للنازحين بشكل مجاني) لمدة شهرينمتواصلين، إضافة إلى توظيف عدد من النازحين لطهي الطعام للمواطنين في مراكز الإيواء، علماً أن هذه التكايا ستواصل عملها خلال شهر رمضان المبارك. كما سيقوم البنك بتنفيذ جلسات دعم نفسي وفعاليات ترفيهية للأطفال من خلال جمعية نفس للتمكين بمساهمة من سيدات برنامج فلسطينية لإدارة الأعمال.

وعبر الشراكة مع مؤسسة مجتمعات عالمية | Global Communities، فسيتم بناء وتوفير وحدات صحية للنازحين في المخيمات بمدينة رفح،حيث سيستفيد منها نحو 800 عائلة نازحة، حيث من شأن هذا التدخل أن يساعد في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة للنازحين، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض بينهم في المخيمات ومراكز الإيواء.

وأشار البنك الى أن برنامجه الإنساني سيتواصل عبر جسر إغاثيلتقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا في قطاع غزة وتعزيز صمودهم،وتلبية احتياجاتهم حتى نهاية الحرب، للمساهمة في التخفيف من وطأة معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

يذكر أن هذه المساهمات هي استمرار لتدخلات بنك فلسطين في دعمالمجالات الإنسانية والإغاثية لصالح العائلات النازحة منذ بدء الحرب، حيث شمل الدعم الإنساني المستمر آلآف الوجبات الغذائية الساخنة، والطرود الغذائية، وعبوات المياه المعدنية والطرود الصحية لمئاتالنازحين، إلى جانب توفير مستلزمات شتوية عاجلة لصالح العائلات والأطفال، كما تم تقديم مساعدات مالية عاجلة لمرضى قطاع غزة في مستشفيات الضفة الغربية والقدس والاردن، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للسيدات والأطفال في مراكز اللجوء.