الرئيس البرازيلي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة ويشبهها بنظام هتلر

(MENAFN
- Palestine News Network )
أديس أبابا /PNN / اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّها ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال لولا لصحافيين في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة"، مضيفا "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ، في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".
وأضاف "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".
إلى ذلك انتقد لولا قرارات المانحين الغربيين الأساسيين الأخيرة بتعليق تمويلهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدا
أنّ البرازيل ستزيد من حجم تمويلها للوكالة، بعدما التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية السبت على هامش القمة.
وحث لولا الدول الأخرى أيضاً على زيادة تمويلها للأونروا.
وكرر لولا دا سيلفا، دعوته إلى تسوية النزاع على أساس حل الدولتين مع قيام دولة فلسطين "مُعترف بها نهائياً كدولة ذات سيادة كاملة".
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