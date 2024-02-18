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الرئيس البرازيلي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة ويشبهها بنظام هتلر

2/18/2024 2:14:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أديس أبابا /PNN / اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّها ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا لصحافيين في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة"، مضيفا "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ، في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".

وأضاف "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".

إلى ذلك انتقد لولا قرارات المانحين الغربيين الأساسيين الأخيرة بتعليق تمويلهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدا
أنّ البرازيل ستزيد من حجم تمويلها للوكالة، بعدما التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية السبت على هامش القمة.

وحث لولا الدول الأخرى أيضاً على زيادة تمويلها للأونروا.

وكرر لولا دا سيلفا، دعوته إلى تسوية النزاع على أساس حل الدولتين مع قيام دولة فلسطين "مُعترف بها نهائياً كدولة ذات سيادة كاملة".


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