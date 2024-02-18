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تجديد شهادة اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية

2/18/2024 10:19:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسلم وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، شهادة تجديد اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية للأعوام 2023 - 2028.


وقال أبو السعود، إن مختبرات سلطة المياه المركزية واحدة من بيوت الخبرة الفريدة، وتمتلك خبرات وأجهزة تجعلها في صدارة المختبرات العالمية.

وأضاف خلال تسلمه شهادة تجديد الاعتماد لمتطلبات المواصفة الدولية (ISO/IEC 17025:2017)، أن هذه المختبرات، تحافظ على مستوى متميز لنظام الجودة المعمول به في جميع إدارة المختبرات والنوعية عالمياً، ودقة نتائجها وتطابقها مع المختبرات العالمية.

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