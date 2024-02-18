تجديد شهادة اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسلم وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، شهادة تجديد اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية للأعوام 2023 - 2028.
وقال أبو السعود، إن مختبرات سلطة المياه المركزية واحدة من بيوت الخبرة الفريدة، وتمتلك خبرات وأجهزة تجعلها في صدارة المختبرات العالمية.
وأضاف خلال تسلمه شهادة تجديد الاعتماد لمتطلبات المواصفة الدولية (ISO/IEC 17025:2017)، أن هذه المختبرات، تحافظ على مستوى متميز لنظام الجودة المعمول به في جميع إدارة المختبرات والنوعية عالمياً، ودقة نتائجها وتطابقها مع المختبرات العالمية.
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