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زراعة إربد: كميات الأمطار المتساقطة ستزيد النمو الخضري للمحاصيل الحقلية

2/18/2024 10:19:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، تبشر بموسم زراعي جيد وتعمل على زيادة النمو الخضري للمحاصيل الحقلية المزروعة حاليا.

وأضاف أبو عرابي لـ(بترا)، أن هطولات الأمطار على معظم مناطق المحافظة وألويتها وقراها ستسهم في ارتفاع مخزون المياه بالسدود، وزيادة مخزون التربة من الرطوبة، والمياه الجوفية في باطن الأرض، إضافة إلى الفوائد التي ستعود على المحاصيل الصيفية والأشجار المثمرة والحرجية، وزيادة نمو الأعشاب والمراعي الخضراء لفترة طويلة.

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