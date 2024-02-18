زراعة إربد: كميات الأمطار المتساقطة ستزيد النمو الخضري للمحاصيل الحقلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، تبشر بموسم زراعي جيد وتعمل على زيادة النمو الخضري للمحاصيل الحقلية المزروعة حاليا.
وأضاف أبو عرابي لـ(بترا)، أن هطولات الأمطار على معظم مناطق المحافظة وألويتها وقراها ستسهم في ارتفاع مخزون المياه بالسدود، وزيادة مخزون التربة من الرطوبة، والمياه الجوفية في باطن الأرض، إضافة إلى الفوائد التي ستعود على المحاصيل الصيفية والأشجار المثمرة والحرجية، وزيادة نمو الأعشاب والمراعي الخضراء لفترة طويلة.
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