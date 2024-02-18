شهيد جديد بمجمع ناصر الطبي
التاريخ
2/18/2024 10:19:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد مريض ثامن في مجمع ناصر الطبي في خان يونس نتيجة توقف المولد الكهربائي .
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