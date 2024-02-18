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الناطق الرسمي باسم الحكومة ينفي ما يتم تداوله حول تعديل قانون الانتخاب المتعلق بالجنسية

2/18/2024 10:09:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.
وقال العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الأحد انه تم خلال الايام الماضية تداول بعض الاخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية، مشيرا الى ان تداول مثل هذه الاخبار يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف.
وحث العجمي المواطنين على نبذ مثل هذه الأخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم ابناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت، مشددا على اهمية اخذ الاخبار من المصادر الرسمية.
ودعا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ وطننا الحبيب بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، قائد نهضة البلاد وربان سفينتها.

MENAFN18022024000130011022ID1107867756

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