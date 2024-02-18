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رئيس الوزراء جهود كبيرة لجهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل مشروعات الدولة

2/18/2024 10:09:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح اليوم اجتماعا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بحضور رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل، وذلك في مقر الجهاز.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام الجهاز في متابعة آخر مستجدات عدد من المشروعات الحكومية ونسب إنجازها وسبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترضها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز متابعة الأداء الحكومي في الرقابة والمتابعة لكل مشروعات الدولة بما يسهم في توفير الجهد والوقت وصون الأموال العامة.

MENAFN18022024000130011022ID1107867753

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