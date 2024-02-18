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فاينانشال تايمز: أوروبا تعتزم تغريم «أبل» 539 مليون دولار

2/18/2024 9:22:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأحد عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة على شركة أبل تصل إلى نحو 500 مليون يورو (539 مليون دولار) بزعم انتهاكها لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن من المتوقع إعلان الغرامة أوائل الشهر المقبل.

وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق على تقرير الصحيفة، وكانت اتهمت الشركة العام الماضي بانتهاك قانون المنافسة في سوق خدمات بث الموسيقى التي تقدمها من خلال قواعد متجر تطبيقات أبل التي تمنع المطورين من إبلاغ المستخدمين بخيارات الشراء الأخرى.

ولم ترد أبل حتى الآن على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

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