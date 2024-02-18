فاينانشال تايمز: أوروبا تعتزم تغريم «أبل» 539 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأحد عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة على شركة أبل تصل إلى نحو 500 مليون يورو (539 مليون دولار) بزعم انتهاكها لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن من المتوقع إعلان الغرامة أوائل الشهر المقبل.
وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق على تقرير الصحيفة، وكانت اتهمت الشركة العام الماضي بانتهاك قانون المنافسة في سوق خدمات بث الموسيقى التي تقدمها من خلال قواعد متجر تطبيقات أبل التي تمنع المطورين من إبلاغ المستخدمين بخيارات الشراء الأخرى.
ولم ترد أبل حتى الآن على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN18022024000110011019ID1107867734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.