الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:37، والجزر الأول عند الساعة 16:29.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:15، والمد الثاني عند الساعة 06:19، والجزر الأول عند الساعة 12:35، والجزر الثاني عند الساعة 02:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 18 70 45

دبي 25 19 75 40

الشارقة 25 17 75 40

عجمان 26 19 75 45

أم القيوين 25 17 75 40

رأس الخيمة 26 16 75 40

الفجيرة 28 17 75 30

العـين 25 16 85 35

ليوا 25 16 75 35

الرويس 23 17 65 40

السلع 23 17 70 35

دلـمـا 22 18 70 45

طنب الكبرى 23 19 70 45

طنب الصغرى 23 19 70 45

أبو موسى 23 19 70 45.

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