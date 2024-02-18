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زيادة عدد الحضور الجماهيري الي 20 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري

2/18/2024 9:22:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة الأندية المصرية مساء السبت زيادة سعة الحضور الجماهيري في مباريات الدوري الممتاز الي 20 ألف مشجع.

وذكرت رابطة الأندية المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مساء السبت أنها تتوجه بالشكر لجميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلبهم بزيادة أعداد الجماهير الي 20 ألف مشجع في الدوري الممتاز ونهائي كأس الرابطة وفقا للسعة الإستيعابية لكل استاد.

يذكر أن الجولة الــ13 لمباريات الدوري المصري سوف تنطلق اليوم الأحد بثلاث مباريات هي انبي وسموحة ، والبنك الأهلي وزد ، وبيراميدز والإتحاد السكندري .

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