زيادة عدد الحضور الجماهيري الي 20 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رابطة الأندية المصرية مساء السبت زيادة سعة الحضور الجماهيري في مباريات الدوري الممتاز الي 20 ألف مشجع.
وذكرت رابطة الأندية المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مساء السبت أنها تتوجه بالشكر لجميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلبهم بزيادة أعداد الجماهير الي 20 ألف مشجع في الدوري الممتاز ونهائي كأس الرابطة وفقا للسعة الإستيعابية لكل استاد.
يذكر أن الجولة الــ13 لمباريات الدوري المصري سوف تنطلق اليوم الأحد بثلاث مباريات هي انبي وسموحة ، والبنك الأهلي وزد ، وبيراميدز والإتحاد السكندري .
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18022024000110011019ID1107867731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.