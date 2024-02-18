مخاوف أمريكية متزايدة من زراعة روسيا للأسلحة النووية في الفضاء

عندما أجرت روسيا سلسلة من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية العسكرية السرية في وقت اجتياحها لأوكرانيا في أوائل عام 2022، بدأ مسؤولو الاستخبارات الأمريكية في البحث في لغز ما يفعله الروس بالضبط.

وفي وقت لاحق، اكتشفت وكالات التجسس أن روسيا تعمل على نوع جديد من الأسلحة الفضائية التي يمكن أن تهدد الآلاف من الأقمار الصناعية التي تبقي العالم متصلاً.

وفي الأسابيع الأخيرة، ظهر تحذير جديد من وكالات التجسس الأمريكية، نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، يقول: قد يكون هناك عملية إطلاق جديدة في الأفق، والسؤال هو ما إذا كانت روسيا تخطط لاستخدامها لوضع سلاح نووي حقيقي في الفضاء - وهو انتهاك لمعاهدة تعود إلى نصف قرن.



وتختلف الوكالات في احتمالية أن يذهب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هذا الحد، ولكن على أي حال فإن المعلومات الاستخبارية تشكل قلقاً عاجلاً لإدارة بايدن.

لن تنفجر

وحتى لو وضعت روسيا سلاحاً نووياً في المدار، فإن المسؤولين الأمريكيين متفقين في تقييمهم بأن السلاح لن ينفجر، بل سيكون كقنبلة موقوتة في المدار المنخفض، كنوع من التذكير من بوتين بأنه إذا تم الضغط عليه بشدة بالعقوبات، أو المعارضة العسكرية لطموحاته في أوكرانيا أو خارجها، فإنه يمكنه تدمير الاقتصادات دون استهداف البشر على الأرض.

وعلى الرغم من عدم اليقين، طرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إمكانية الخطوة النووية الروسية مع نظرائه الصيني والهندي يومي الجمعة والسبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وكانت رسالة بلينكن واضحة: «أي انفجار نووي في الفضاء سيؤدي إلى إخراج ليس فقط الأقمار الصناعية الأمريكية ولكن أيضا تلك الموجودة في بكين ونيودلهي».

وأوضح تقرير «نيويورك تايمز» أن مسؤولين أمريكيين ومحللين خارجيين، يؤكدون أن أنظمة الاتصالات العالمية ستفشل، مما يؤدي إلى تعطل كل شيء من الخدمات الطارئة إلى الهواتف المحمولة إلى تنظيم المولدات والمضخات، وسيتناثر حطام الانفجار في جميع أنحاء المدار المنخفض للأرض ويجعل الملاحة صعبة إن لم تكن مستحيلة لكل شيء، من الأقمار الصناعية ستارلينك، المستخدمة للاتصالات عبر الإنترنت، إلى الأقمار الصناعية التجسسية.



ووفقاً لتقرير «نيويورك تايمز» على لسان بلينكن: بما أن بوتين أوضح ازدرائه للولايات المتحدة، فإنه يتعين على قادة الصين والهند، الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، أن يثنوه عما قد يتحول إلى كارثة، وقالت وزارة الخارجية في بيان لها السبت إن بلينكن في اجتماعاته أكد أن السعي إلى هذه القدرة ينبغي أن يكون مصدر قلق.

وأضاف البيان: «سيواصل طرح الأمر في اجتماعات إضافية في مؤتمر ميونخ للأمن»، ولم يتضح إلى أي مدى شارك بلينكن المعلومات الاستخبارية حول اختبارات الأقمار الصناعية الروسية في عام 2022، والتي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، عندما التقى بوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أو بوزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار.



واعترض بعض مسؤولي الاستخبارات على مشاركة الكثير عما تعرفه الولايات المتحدة لأن تفاصيل البرنامج الروسي تظل سرية للغاية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون، لكن آخرين جادلوا بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى مشاركة ما يكفي لإقناع الصين والهند بخطورة التهديد.



وخلال اجتماعات ميونخ، تلقى الرجلان المعلومات، حسبما قال المسؤولون، وكرر وانغ الخطوط العريضة المعتادة للصين حول أهمية الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وقال مايكل والتز، عضو الكونغرس الجمهوري من فلوريدا في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في بريد إلكتروني السبت: «الاعتماد على أعظم عدو لنا لتسليم الرسائل إلى موسكو ليس ممارسة جيدة ولكن في هذه الحالة، إذا كان التقرير صحيحا، فإن الصين لديها مصلحة مشتركة في تسليم الرسالة».

حاول بلينكن تكرار ما يعتقده المسؤولون الأمريكيون بأنه سلسلة من التحذيرات الناجحة لبوتين في أكتوبر 2022، عندما كان هناك قلق خطير في واشنطن من أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا، وتراجع بوتين عن التهديدات، على الرغم من أنه لا يزال غير واضح إلى أي مدى كان تحت الضغط، خاصة من شي، الذي شدد علاقاته مع موسكو.

معاهدة الأسلحة النووية

واختبرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي المنحل أسلحة نووية في الفضاء لفترة وجيزة قبل تصديق معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي تحظر وضع أسلحة نووية من أي نوع في المدار، وكذلك الانفجارات النووية اللاحقة في الفضاء.

وكان اختبار عام 1962 الذي أجرته الولايات المتحدة، والذي أطلق من جونستون أتول في المحيط الهادئ، مدمرا، وبانفجاره على بعد 250 ميلا في الغلاف الجوي، دمر النبض الكهرومغناطيسي الإلكترونيات في هاواي، معطلا خدمة الهاتف هناك، وأخرج ما لا يقل عن 6 أقمار صناعية متداولة من السماء، وألحق أضرارا بالآخرين.

وبعد أن أدركت الولايات المتحدة مدى تدمير الاختبار، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في العام التالي معاهدة حظر التجارب النووية المحدودة، التي منعت تلك التجارب في الغلاف الجوي أو الفضاء الخارجي.

وإذا نشر بوتين السلاح في المدار المنخفض للأرض، فإن المسؤولين الأمريكيين يخشون أن يفعل أكثر من مجرد انتهاك معاهدة عام 1967، وهي واحدة من آخر المعاهدات الرئيسية للسيطرة على التسلح التي لا تزال سارية المفعول.

وأعرب مسؤولو إدارة بايدن عن قلقهم من أن انتهاك روسيا لها قد يدفع دولا أخرى - مثل كوريا الشمالية - إلى القيام بالمثل.

وقال مسؤول استخباراتي رفيع المستوى، تحدث لـ«نيويورك تايمز» شرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل نووية حساسة، إنه يعتقد أن روسيا تطور أسلحة نووية فضائية لأن الرئيس بوتين يعتقد أن لا أحد من خصومه، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيخاطر بمواجهة مباشرة مع روسيا بسبب نشر قمر صناعي مسلح بالنووي.

رهان مختلف

وقال مسؤول استخباراتي آخر للصحيفة الأمريكية، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لنفس السبب، إن بوتين قد يراهن على أن تهديد انفجار نووي في الفضاء مختلف عن تهديد تدمير لوس أنجلوس أو لندن، وأضاف المسؤول أن بوتين سيهدد الأجهزة بدلا من البشر، وهو ما قد يعتقد أنه يمنحه مزيدا من المرونة لنشر القمر الصناعي الجديد.

وعلنا، وصف البيت الأبيض السلاح الروسي الجديد بأنه تقنية مضادة للأقمار الصناعية، دون أن يقدم تفاصيل، لكن المسؤولون أصروا على أنه لا يشكل تهديدا مباشرا للسكان البشريين.

وقال جون إف كيربي، مسؤول أمني وطني رفيع المستوى، للصحفيين: «لسنا نتحدث عن سلاح يمكن استخدامه لمهاجمة البشر أو تسبيب دمار مادي هنا على الأرض».

وجاءت المعلومات الاستخبارية الجديدة إلى العلن بعد تحذير علني غامض يوم الثلاثاء من قبل مايكل تيرنر، عضو الكونغرس الجمهوري من أوهايو ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بأن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية جديدة عن «تهديد خطير للأمن القومي».

وكان تيرنر يرسل رسائل تعبير عن القلق بشأن التقنية المضادة للأقمار الصناعية لعدة أسابيع، وأصبح محبطا ويخشى أن الإدارة لا تأخذها على محمل الجد بما فيه الكفاية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون، وهو الاتهام الذي تنفيه الإدارة الأمريكية.

وأغضبت تعليقات تيرنر يوم الثلاثاء البيت الأبيض ووكالات التجسس بسبب تأثيرها المتوقع، وبدأ الصحفيون يسارعون لمعرفة المزيد عن المعلومات الاستخباراتية للكشف عن تفاصيل السلاح المضاد للأقمار الصناعية.

وقال جون إف كيربي يوم الخميس إن الرئيس بايدن أمر بدفعة دبلوماسية، دون أن يصف الخطة بالتفصيل.

وقال: «لقد أمر بسلسلة من الإجراءات الأولية، بما في ذلك إحاطات إضافية لقادة الكونغرس، والتواصل الدبلوماسي المباشر مع روسيا، ومع حلفائنا وشركائنا أيضا، ومع الدول الأخرى حول العالم التي لديها مصالح على المحك».





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