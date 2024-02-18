منصة بُنى للمدفوعات العربية: «الدرهم» يستحوذ على غالبية المدفوعات

قال مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمنصة بُنى للمدفوعات العربية، التابعة لصندوق النقد العربي، إن المنصة تدعم حاليا 6 عملات تسوية منها 4 عملات عربية هي الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الأردني، بالإضافة إلى عملتين دوليتين هما الدولار واليورو ومن المخطط إضافة المزيد من العملات العربية والآسيوية والدولية.

وأضاف مانع أن الدرهم الإماراتي يستحوذ على غالبية المدفوعات العربية البينية في منصة بُنى بما يعكس أهميته في قطاع تسوية المدفوعات الدولية، مشيراً إلى نمو استخدام العملات الأخرى بشكل مستمر وهو ما عزز اهتمام البنوك المشاركة في تفعيل المزيد من العملات كلما ازداد عدد معاملاتها.

وأشار مانع إلى وجود 108 بنوك حالياً من 14 دولة عربية تستخدم منصة بُنى وذلك من بين 120 بنكاً وقعت اتفاقية الربط، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 150 بنكا آخر في مراحل مختلفة من الانضمام بما فيها بنوك عربية وأجنبية كبرى، منوها إلى أن المنصة يشارك بها مؤسسات مالية إماراتية هي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإمارات الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني.

وأكد مانع دور منصة "بُنى" للمدفوعات في تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية وقال إن المنصة تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً تُشَغِّلهُ المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، وتوفر من خلاله خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بست عملات.

وذكر مانع أن خارطة الطريق المستقبلية لمنصة بنى تتضمن ربط الأسواق المالية العربية ضمن منصة موحدة لتسوية معاملات الأوراق المالية بشكل فعال من خلال الإستفادة من شبكة المنصة واسعة الإنتشار والمتعددة العملات والذي يمكن البناء عليها لتسهيل عمليات الإصدار عبر المنصة بشكل يتواءم ومتطلبات كل سوق وطني ما يعزز العمل الإقتصادي العربي المشترك وجلب المزيد من الإستثمارات وتحسين مستويات السيولة، مشيراً إلى أن هذه الخطط في مرحلة التشاور مع الأسواق المالية المختلفة.

ورداً على سؤال حول الارتباط مع نظام الدفع الأفريقي والصيني والهندي والباكستاني وأمريكا اللاتينية، قال إن نسب التقدم تتفاوت مع نظم الدفع المختلفة حول العالم اعتمادا على متطلبات الجانبين في النواحي الفنية والقانونية والعملياتية وتوقع استكمال جهود الربط المختلفة بشكل تدريجي بدءا من الربع الأخير من هذا العام وحسب جهوزية نظام الدفع في كل دولة.



وأوضح مانع أن عدد المدفوعات المنفذة عبر الحدود على منصة بني ينمو بشكل مستمر مع تزايد عدد البنوك وتفعيلها للعملات المختلفة، مشيراً إلى أن العدد زاد من مئات التعاملات شهريا في عام 2022 الى آلاف التعاملات الشهرية في 2023، فيما من المستهدف تنفيذ مئات الآلاف منها العام الحالي والوصول إلى مستوى ملايين التعاملات في المستقبل القريب.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة بُنى للمدفوعات العربية، إن الافتتاح الرسمي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية "بُنى" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات جاء تتويجا للجهود الناجحة التي قامت بها المؤسسة طوال السنوات الماضية، حيث عملت على تقديم بنية تحتية للمدفوعات تعمل على تقديم خدمات عالية المستوى من المدفوعات العابرة للحدود ضمن العالم العربي ومع الشركاء التجاريين حول العالم.

وأضاف مانع أن المنصة ستعمل على تمكين القطاع المالي من خدمة عملائه من الأفراد والمؤسسات والحكومات بشكل أفضل عبر تقديم خدمات عالية الفعالية من حيث السرعة والتكلفة والأمان والموثقية وبشكل يتوافق مع أعلى المعايير العالمية في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن جميع هذه الجوانب على أجندة الأولويات الحكومية حول العالم نظرا للدور الذي يلعبه قطاع المدفوعات في دفع عجلة التنمية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول ودعم جهود الشمول المالي.

وأكد مانع أن استضافة دولة الإمارات للمنصة يؤكد دورها الريادي في دعم جهود العمل العربي المشترك، فضلا عن كونها مركزا إقليميا وعالميا للتجارة والاستثمار والابتكار التكنولوجي.

كان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية قد أطلق ، منصة "بنى" للمدفوعات التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، خلال القمة العالمية للحكومات 2024.

وحققت المنصة إنجازات ملموسة منذ بدء أعمالها، حيث أطلقت خدمة التسوية اللحظية للمدفوعات العابرة للحدود فيما تحظى بقبول دولي، إذ يتم النظر لها كنموذج يعكس توجهات مجموعة العشرين على صعيد تطوير وتحسين كفاءة نظم الدفع عبر الحدود، وعزز ذلك احتواء المنصة على نظم عالية المستوى لاقت استحسان المؤسسات الرقابية الدولية.

تسهم منصة بنى للمدفوعات، في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي ودعم الروابط الاستثمارية للدول العربية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات وأنشئت استجابة لمبادرة تقدمت بها دولة الإمارات خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب، وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية، وتستضيف أبو ظبي المقر الرئيسي للمؤسسة في مبنى صندوق النقد العربي.

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