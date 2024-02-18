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مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في مخيم طولكرم

2/18/2024 9:22:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل فلسطينيان، اليوم، برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن مصادر أمنية قولها إن «قوات الاحتلال أعدمت شاباً (36 عاماً) بعد محاصرة منزله في حارة الشهداء بمخيم طولكرم، واختطفت جثمانه».

وقالت الوزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل الشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، ما يرفع حصيلة قتلى المخيم إلى اثنين.

وأفادت الوزارة بأن شاباً (19 عاماً) قُتل متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، مشيرة إلى إصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي، ووضعهما مستقر.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت المخيم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

وأشارت الوكالة إلى أن «قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقاً مشدداً على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة».

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، بأنه بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومديري المدارس في المخيم، يبقى الطلاب في المدارس بحماية الوكالة حفاظاً على سلامتهم، علماً أن المدارس تقع قرب مدخل المخيم.

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