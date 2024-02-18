الزراعة: سعر الثوم من دينار ونصف إلى دينارين بالأردن

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- Amman Net)
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الزراعة: سعر الثوم من دينار ونصف إلى دينارين بالأردن 02/18/2024 - 16:27 عمان ن
أكدت وزارة الزراعة ارتفاع كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية من المحصول المحلي، إذ دخلت إلى الأسواق 10 أطنان من الثوم المحلي من وادي رم، و6 أطنان من الثوم المخزن، اليوم الاحد، مشيرة إلى أن هذه الكميات تزيد عن حاجة السوق المحلية والتي تبلغ 15 طنا.
وقالت الوزارة، إن ذلك يؤكد استدامة وانتظام الكميات الواردة للأسواق المركزية من المنتج المحلي، والارتفاع التدريجي للكميات الواردة ضمن بداية موسم الإنتاج.
ودعت المواطنين إلى ضرورة شراء المنتج المحلي والذي تتراوح أسعاره في الأسواق بين دينار ونصف الى دينارين، ولما لتلك الأولوية من أثر على المزارع المحلي.
وبينت الوزارة أنها رصدت مبالغة في الحديث عن ارتفاع أسعار الخيار، مشيرة إلى أن السعر بالأسواق المركزية لم يتجاوز النصف دينار للكيلو والكميات الواردة تتناسب مع الاحتياج المحلي.
وأوضحت أن الارتفاع المؤقت بسعر الخيار كان بسبب انخفاض درجات الحرارة والتي بدورها تعمل على تخفيض كميات الإنتاج، مؤكدة انتظام هذه الكميات.
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