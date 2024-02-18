الزراعة: سعر الثوم من دينار ونصف إلى دينارين بالأردن 02/18/2024 - 16:27 عمان ن

أكدت وزارة الزراعة ارتفاع كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية من المحصول المحلي، إذ دخلت إلى الأسواق 10 أطنان من الثوم المحلي من وادي رم، و6 أطنان من الثوم المخزن، اليوم الاحد، مشيرة إلى أن هذه الكميات تزيد عن حاجة السوق المحلية والتي تبلغ 15 طنا.

وقالت الوزارة، إن ذلك يؤكد استدامة وانتظام الكميات الواردة للأسواق المركزية من المنتج المحلي، والارتفاع التدريجي للكميات الواردة ضمن بداية موسم الإنتاج.

ودعت المواطنين إلى ضرورة شراء المنتج المحلي والذي تتراوح أسعاره في الأسواق بين دينار ونصف الى دينارين، ولما لتلك الأولوية من أثر على المزارع المحلي.

وبينت الوزارة أنها رصدت مبالغة في الحديث عن ارتفاع أسعار الخيار، مشيرة إلى أن السعر بالأسواق المركزية لم يتجاوز النصف دينار للكيلو والكميات الواردة تتناسب مع الاحتياج المحلي.

وأوضحت أن الارتفاع المؤقت بسعر الخيار كان بسبب انخفاض درجات الحرارة والتي بدورها تعمل على تخفيض كميات الإنتاج، مؤكدة انتظام هذه الكميات.

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