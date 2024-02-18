البلقاء التطبيقية ضمن الفئة 401-500 عالمياً في تصنيف شنغهاي

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلون، أسرة الجامعة بهذا الإنجاز العالمي الذي يعكس رغبة الجامعة في الوصول إلى العالمية من أوسع أبوابها، وسعيها الجاد لترجمة الرؤى الملكية السامية لتطوير التعليم العالي في الأردن.

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