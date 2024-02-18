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البلقاء التطبيقية ضمن الفئة 401-500 عالمياً في تصنيف شنغهاي

2/18/2024 9:07:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أدرجت جامعة البلقاء التطبيقية لأول مرة، في تصنيـــف شنغهاي العالمـي للحقول العلمية، من خلال دخولها في حقل الهندسة وعلوم الحاسوب، ضمن الفئة (401-500) عالمياً، وفي الترتيب الثاني محليًا للعام 2023.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلون، أسرة الجامعة بهذا الإنجاز العالمي الذي يعكس رغبة الجامعة في الوصول إلى العالمية من أوسع أبوابها، وسعيها الجاد لترجمة الرؤى الملكية السامية لتطوير التعليم العالي في الأردن.

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