الرئيس البرازيلي: غزة تتعرض إلى إبادة

الرئيس البرازيلي: غزة تتعرض إلى إبادة
التاريخ
2/18/2024 9:07:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
ووفقاً ل(فرانس برس)، قال لولا في تصريحات من أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا.. إنه إبادة".
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