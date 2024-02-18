"دايناتريس" تطلق تقنية OpenPipeline لمنصتها المتخصصة في مجال التحليلات والأتمتة

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- Golin Mena) تتيح التقنية الجديدة التحكم الكامل في البيانات عند جمعها وتقديمها، وتقييم تدفقات البيانات بشكل أسرع بمعدل خمس إلى عشر أضعاف، عند مقارنتها مع التقنيات القديمة، لتساعد على تعزيز الأمن وسهولة الإدارة ورفع مستوى قيمة البيانات
[والثام - ماساتشوستس، 16 فبراير 2023] - أعلنت "دايناتريس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز DT)، الشركة الرائدة في مجال المراقبة الموحدة والأمن، اليوم عن إطلاق تقنية OpenPipeline، لتوفر للعملاء من خلالها عملية مبسطة للتعامل مع الكميات الكبيرة من البيانات المدخلة في منصة "دايناتريس"، ما يسهم في دعم الاستخدام الآمن والفعال من حيث الكلفة في التحليلات والذكاء الاصطناعي والأتمتة.
وتعمل تقنية OpenPipeline الجديدة من "دايناتريس" على توفير رؤية شاملة، وتتيح لفرق الأعمال والتطوير والأمن والعمليات القدرة على التحكم بالبيانات التي يدخلونها إلى منصة "دايناتريس". وتحافظ هذه التقنية على سياق البيانات وأصلها في المنظومات السحابية. وتقوم أيضاً بمعالجة تدفقات البيانات بمعدل أسرع بخمس إلى عشر مرات عند مقارنتها مع التقنيات القديمة. وتسمح هذه الإمكانات العالية للمؤسسات التعامل بكفاءة مع الحجم المتزايد والتنوع الهائل للبيانات من البيئات المختلطة ومتعددة السحابة، إلى جانب تمكين المزيد من الفرق من الوصول إلى الرؤى والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنصة "دايناتريس" من دون الحاجة إلى توظيف أدوات إضافية".
وقال أليكس هيبيت، المدير الهندسي لأعمال هندسة موثوقية المواقع وتقديم الخدمات في مجموعة "ألبيلي-فوتوبوكس": "تعتبر البيانات شريان الحياة لأعمالنا، لاسيما وأنها تحتوي على أفكار قيّمة، وتتيح العمليات المؤتمتة التي تريح فرقنا من التعامل مع المهام غير الضرورية. ومع ذلك، نواجه تحديات في إدارة خطوط بياناتنا بشكل آمن وفعال من حيث التكلفة. ومن شأن إضافة تقنية OpenPipeline إلى منصة "دايناتريس" أن تؤدي إلى زيادة قيمة المنصة. وتتيح لنا أيضاً إدارة البيانات من مجموعة واسعة من المصادر مع البيانات التي يتم جمعها لحظياً في الأصل من خلالها. وهناك جانب مهم آخر، وهو أن كل هذه العملية تتم عبر منصة واحدة، وهذا يعني دعمنا في اتخاذ قرارات أفضل لأنها مبنية على إلى البيانات الصحيحة".
ووفق أبحاث أجرتها وكالة "غارتنر": "تنتج أعباء العمل المعاصرة كميات متزايدة من بيانات مقروءة عن بعد التي يتم الحصول عليها من قنوات متنوعة، ويتراوح حجمها من مئات التيرابايت إلى بيتابايت يومياً. ويفرض هذا الواقع تحدياً أمام المشغلين الذين يتعاملون مع المسائل المتصلة بالتوافر والأداء والأمن. ويمكن أن تتجاوز النفقات والتعقيدات المرتبطة بإدارة هذه البيانات 10 ملايين دولار سنوياً للمؤسسات الكبيرة ".
وعلى ضوء تعقيد البنى السحابية الحديثة، يكون إنشاء مسار موحد لإدارة هذه البيانات مسألة في غاية الصعوبة، في حين يمكن أن يؤدي هذا التعقيد وانتشار أدوات المراقبة والتحليل داخل الشركات إلى فرض المزيد من الضغوط على الميزانيات. وفي الوقت نفسه، تحتاج المؤسسات إلى الامتثال لمعايير الأمان والخصوصية، مثل النظام الأوروبي العام لحماية البيانات وقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية، فيما يتعلق بخطوط البيانات والتحليلات والتشغيل المؤتمت الخاصة بها. ورغم وجود مثل هذه التحديات، يبحث أصحاب المصالح عبر المؤسسات عن المزيد من الرؤى المبنية على البيانات والأتمتة، كسبيل لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أفضل وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف. لذلك، يكون هؤلاء بحاجة إلى رؤية أوضح وتحكم أفضل في بياناتهم، فضلاً عن إدارة التكاليف وتعظيم قيمة تحليلات البيانات الحالية وحلول الأتمتة الخاصة بهم.
وتعمل تقنية OpenPipeline مع تقنيات منصة "دايناتريس" الأساسية الأخرى، بما في ذلك Grail™ data Lakehouse، و Smartscape® topology، و Davis® Hypermodal AI، لمواجهة هذه التحديات من خلال تقديم المزايا التالية:
• تحليل البيانات الضخمة على نطاق البيتابايت: تستخدم هذه الخاصية خوارزميات معالجة التدفق المبتكرة لتحقيق معدلات إنتاجية أعلى بكثير للبيانات على نطاق البيتابايت.
• استيعاب البيانات الموحدة: بفضل هذه الخاصية، تستطيع الفرق استيعاب بيانات إمكانية المراقبة والأمن ومتطلبات الأعمال وتوجيهها، بما في ذلك جودة الخدمة المخصصة (QoS) لتلك المهام، بغض النظر عن مصدرها ونسقها، مثل Dynatrace® OneAgent و Dynatrace APIs و OpenTelemetry، مع إمكانية تخصيص أوقات الاحتفاظ بما يتناسب مع حالات الاستخدام الفردية.
• التحليلات اللحظية للبيانات حال جمعها وإدخالها: تتمثل فائدة هذه الخاصية في أنها تعمل على تمكين الفرق من تحويل البيانات غير المنظمة إلى أنساق منظمة وعملية في أثناء عملية الجمع. ويتضمن ذلك تحويل البيانات الأولية إلى سلاسل زمنية أو بيانات قياس وإنشاء فعاليات تجارية من سطور السجلات.
• سياق البيانات الكاملة: تعمل على إثراء سياق نقاط البيانات غير المتجانسة والاحتفاظ بها، بما في ذلك المقاييس وآليات التتبع والسجلات وسلوك المستخدم ومهام الأعمال ونقاط الضعف والتهديدات ومراحل دورة حياة البيانات والعديد من الأحداث الأخرى، لتعكس من خلالها الأجزاء المتنوعة من المنظومة السحابية من مصدر نشأتها.
• عناصر التحكم في خصوصية البيانات وأمنها: تمنح هذه العناصر المستخدمين إمكانية التحكم في البيانات التي يقومون بتحليلها أو تخزينها أو استبعادها من التحليلات، وتتضمن عناصر تحكم في الأمن والخصوصية القابلة لتخصيصها بالكامل، مثل الإخفاء التلقائي لمعلومات تحديد الهوية الشخصية حسب الأدوار، والمساعدة في تلبية احتياجات العملاء المحددة والمتطلبات التنظيمية
• إدارة البيانات بطريقة فعالة من حيث الكلفة: تساعد الفرق على تجنب إدخال البيانات المكررة، وتقليل احتياجات التخزين، إذ يتم ذلك عن طريق تحويل البيانات إلى أنساق قابلة للاستخدام، على سبيل المثال من XML إلى JSON، وتساعد على تمكين الفرق لإزالة الحقول غير الضرورية دون الخوف من فقدان أي رؤى أو سياق أو مرونة تحليلية.
وقال بيرند جريفيندر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دايناتريس": "تعتبر تقنية OpenPipeline إضافة قوية لمنصة "دايناتريس"، لاسيما وأنها تعمل على إثراء بيانات المراقبة والأمن والأعمال غير المتجانسة وتقاربها ووضعها في سياقها. ويضمن ذلك تقديم تحليلات موحّدة لهذه البيانات والخدمات التي تمثلها. وكما هي الحال مع بحيرة بيانات Grail، فقد قمنا بتصميم هذه التكنولوجيا خصيصاً للتحليلات على نطاق البيتابايت. وتعمل أيضاً مع الذكاء الاصطناعي فائق الوسائط من "دايناتريس" لاستخلاص الرؤى المهمة من البيانات، وتعزيز التحليلات الموثقة والأتمتة القوية. واستناداً إلى اختباراتنا الداخلية، نعتقد أن التكنولوجيا الجديدة المدعومة من منصة Davis AI ستسمح لعملائنا تقييم تدفقات البيانات بشكل أسرع بمعدل خمس إلى عشر أضعاف مقارنة مع التقنيات القديمة. ونعتقد أيضاً أن تقارب البيانات ووضعها في سياقها داخل "دايناتريس" من شأنه أن يجعل الامتثال التنظيمي وعمليات التدقيق أسهل، يضاف إلى ذلك تمكين المزيد من الفرق داخل المؤسسات من الحصول على رؤية فورية لأداء خدماتهم الرقمية وضمان أمنها".
ومن المتوقع أن تكون تكنولوجيا OpenPipeline من "دايناتريس" متاحة على نطاق عام خلال 90 يوماً من هذا الإعلان، بدءاً بدعم السجلات والمقاييس ومهام الأعمال. وسيتبع ذلك دعم أنواع البيانات الإضافية. ويمكن زيارة مدونة Dynatrace OpenPipeline للحصول على المزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الجديدة.
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نبذة عن ديناتريس
وجدت شركة دايناتريس لجعل برامج العالم تعمل بشكل مثالي. بجمع منصة ذكاء البرامج الموحدة بين إمكانية المراقبة الواسعة والعميقة وأمن تطبيقات وقت التشغيل المستمر مع AIOps (الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات) الأكثر تقدماً لتوفير إجابات وأتمتة ذكية من البيانات على نطاق هائل. يتيح ذلك للمبتكرين تحديث العمليات السحابية وتقديم البرامج بشكل أسرع وأكثر أماناً، بالإضافة لضمان تجارب رقمية خالية من العيوب. لهذا السبب تثق أكبر المؤسسات في العالم بمنصة Dynatrace® لتسريع التحول الرقمي.
إشارة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "البيانات التطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك البيانات المتعلقة بقدرات OpenPipeline، والفوائد المتوقعة للمؤسسات من استخدام التكنولوجيا الجديدة، والتوقيت المتوقع لطرحها وتوفيرها بشكل عام. وتتضمن هذه البيانات التطلعية جميع البيانات التي لم تصل حتى الآن إلى مستوى الحقائق التاريخية والبيانات المحددة بكلمات مثل "سوف"، "تتوقع"، "تتنبأ"، "تعتزم"، "تخطط"، "تعتقد"، "تسعى"، "تقدر" "، وأي كلمات أخرى تحمل معنى مماثلاً. وتعكس هذه البيانات التطلعية وجهات نظرنا الحالية حول خططنا ونوايانا وتوقعاتنا واستراتيجياتنا وآفاقنا، والتي تستند إلى المعلومات المتاحة لنا حالياً، كما تكون مبنيّة على الافتراضات التي وضعناها. ومع أننا نعتقد أن خططنا ونوايانا وتوقعاتنا واستراتيجياتنا وآفاقنا كما تنعكس أو تقترحها تلك البيانات التطلعية تبدو معقولة، إلا أنه لا يمكننا تقديم أي ضمان بأن الخطط أو النوايا أو التوقعات أو الاستراتيجيات سيتم تحقيقها أو ترجمتها على أرض الواقع. وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن تلك الموضحة في البيانات التطلعية، وستتأثر بمجموعة متنوعة من المخاطر والعوامل الخارجة عن سيطرتنا، بما في ذلك المخاطر المنصوص عليها تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقريرنا ربع السنوي وفقاً للنموذج (10-Q) المقدم في 2 نوفمبر 2023، وإيداعاتنا الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وبناءً عليه، فإننا لا نتحمل أي التزام إزاء تحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذه الوثيقة نتيجة ظهور معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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