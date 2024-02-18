المقاتل السعودي عبدالله القحطاني يشارك في حدث رابطة المقاتلين المحترفين في الرياض

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
يعتزم المقاتل السعودي عبد الله القحطاني أن يجعل والدته وبلده فخورين به، أثناء مشاركته في الحدث القتالي المرتقب أبطال رابطة المقاتلين المحترفين ضد أبطال بيلاتور في الرياض نهاية الأسبوع المقبل.
تعتبر مواجهة القحطاني أمام خصمه الهندي إيدوكوندال راو واحدة من 12 نزالاً في بطاقة القتال غير المسبوقة في المملكة أرينا، حيث يتضمن الحدث مواجهات بين عدد من أفضل المقاتلين الدوليين وجهاً لوجه في الحدث النهائي يوم السبت 24 فبراير.
وبالنسبة للقحطاني، فستكون المرة الأولى التي سينافس فيها في الرياض بعد مشاركته في جدة، ورغم أن والدته لن تكون ضمن الجمهور لمشاهدته في قفص القتال، فإنه يتطلع إلى اغتنام الفرصة وتقديم أداء متميز في حضور أبناء وطنه.
وأضاف:“ليس لدي أي إخوة أو أخوات لأنني الطفل الوحيد. ولذلك، قدمت لي والدتي كل الدعم منذ صغري. لقد قالت في كثير من الأحيان إنها تريدني أن أصبح بطلاً للعالم في يوم من الأيام، ولهذا السبب أنا هنا اليوم لأنها دفعتني نحو الفنون القتالية المختلطة. إنها لن تكون حاضرة في الأرينا لمشاهدة النزال، ولكنني أعلم أنها ستتابعني من المنزل وسيكون من الرائع أن أفوز في هذه المواجهة”.
ويؤكد القحطاني على تقديره وثنائه لرابطة المقاتلين المحترفين، ويقول إن استضافة مثل هذه الأحداث المرموقة لفنون القتال المختلطة يمكن أن تلهم مواطنيه للسير على خطاه:“قبل بضع سنوات لم يكن هناك سوى عدد قليل من المقاتلين المحترفين، لكن هذه الرياضة تنمو الآن بسرعة في المملكة حيث أضحى للرياضات القتالية دور كبير في ظهور الفنون القتالية. لقد أظهرت لهم كيف يمكنهم القتال وكيف أنها تطورهم كأفراد. آمل أن يتمكن الكثير من الأشخاص من السير على خطاي في يوم من الأيام”.
وأضاف:“تعتبر رابطة المقاتلين المحترفين منظمة كبيرة وتوفر منصة كبيرة للمقاتلين لعرض قدراتهم أمام جمهور عالمي. لقد شهدت نزالات قوية وهي تمتلك علاقات قوية مع المقاتلين وهذا شعور جيد خاصة عندما نتمكن من التنافس في مواجهة الأفضل في العالم.
وبالإضافة إلى مشاهدة القحطاني وهو يخوض النزال، يمكن للجماهير أن تتطلع إلى أمسية رائعة من فنون القتال المختلطة. وسيكون عنوان البطاقة معركة بين حاملي ألقاب الوزن الثقيل، حيث يلتقي بطل رابطة المقاتلين المحترفين للوزن الثقيل، رينان فيريرا، مع بطل بيلاتور للوزن الثقيل، رايان بدر.
أما بالنسبة للمقاتل إمبا كاسانغاناي، بطل الوزن الثقيل الخفيف في رابطة المقاتلين المحترفين، بوزن 185 رطلاً، فسيواجه بطل الوزن المتوسط في بيلاتور، جوني إبلين. ويواجه بطل رابطة المقاتلين المحترفين مرتين راي كوبر بطل بيلاتور للوزن الخفيف، جيسون جاكسون. وفي وزن الريشة، يلتقي بطل رابطة المقاتلين المحترفين جيسوس بينيدو مع بطل بيلاتور، باتريسيو بيتبول.
وتتضمن البطاقة أيضًا أول نزال نسائي على الإطلاق للفنون القتالية المختلطة في الرياض، حيث ستواجه كلاريسا شيلدز، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين وبطلة الملاكمة للسيدات، كيلسي ديسانتيس في فئة الوزن الخفيف للسيدات.
كما يشهد حدث أبطال رابطة المقاتلين المحترفين ضد أبطال بيلاتور، أيضاً ظهور بياجيو علي والش، حفيد الملاكم العالمي الشهير محمد علي، لأول مرة في فنون القتال المختلطة. وتضم قائمة المقاتلين البارزين الآخرين على البطاقة كلاً من تياجو سانتوس، ويويل روميرو، وكلاي كولارد، وإيه جاي ماكي، وآرون بيكو، وغيرهم.
لا تزال التذاكر متاحة لحضور الحدث الذي يقام يوم 24 فبراير. للشراء يرجى زيارة .
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