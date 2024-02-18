المقاتل السعودي عبدالله القحطاني يشارك في حدث رابطة المقاتلين المحترفين في الرياض

الرياض – أصداف نيوز:

يعتزم المقاتل السعودي عبد الله القحطاني أن يجعل والدته وبلده فخورين به، أثناء مشاركته في الحدث القتالي المرتقب أبطال رابطة المقاتلين المحترفين ضد أبطال بيلاتور في الرياض نهاية الأسبوع المقبل.

تعتبر مواجهة القحطاني أمام خصمه الهندي إيدوكوندال راو واحدة من 12 نزالاً في بطاقة القتال غير المسبوقة في المملكة أرينا، حيث يتضمن الحدث مواجهات بين عدد من أفضل المقاتلين الدوليين وجهاً لوجه في الحدث النهائي يوم السبت 24 فبراير.

وبالنسبة للقحطاني، فستكون المرة الأولى التي سينافس فيها في الرياض بعد مشاركته في جدة، ورغم أن والدته لن تكون ضمن الجمهور لمشاهدته في قفص القتال، فإنه يتطلع إلى اغتنام الفرصة وتقديم أداء متميز في حضور أبناء وطنه.

وأضاف:“ليس لدي أي إخوة أو أخوات لأنني الطفل الوحيد. ولذلك، قدمت لي والدتي كل الدعم منذ صغري. لقد قالت في كثير من الأحيان إنها تريدني أن أصبح بطلاً للعالم في يوم من الأيام، ولهذا السبب أنا هنا اليوم لأنها دفعتني نحو الفنون القتالية المختلطة. إنها لن تكون حاضرة في الأرينا لمشاهدة النزال، ولكنني أعلم أنها ستتابعني من المنزل وسيكون من الرائع أن أفوز في هذه المواجهة”.

ويؤكد القحطاني على تقديره وثنائه لرابطة المقاتلين المحترفين، ويقول إن استضافة مثل هذه الأحداث المرموقة لفنون القتال المختلطة يمكن أن تلهم مواطنيه للسير على خطاه:“قبل بضع سنوات لم يكن هناك سوى عدد قليل من المقاتلين المحترفين، لكن هذه الرياضة تنمو الآن بسرعة في المملكة حيث أضحى للرياضات القتالية دور كبير في ظهور الفنون القتالية. لقد أظهرت لهم كيف يمكنهم القتال وكيف أنها تطورهم كأفراد. آمل أن يتمكن الكثير من الأشخاص من السير على خطاي في يوم من الأيام”.

وأضاف:“تعتبر رابطة المقاتلين المحترفين منظمة كبيرة وتوفر منصة كبيرة للمقاتلين لعرض قدراتهم أمام جمهور عالمي. لقد شهدت نزالات قوية وهي تمتلك علاقات قوية مع المقاتلين وهذا شعور جيد خاصة عندما نتمكن من التنافس في مواجهة الأفضل في العالم.

وبالإضافة إلى مشاهدة القحطاني وهو يخوض النزال، يمكن للجماهير أن تتطلع إلى أمسية رائعة من فنون القتال المختلطة. وسيكون عنوان البطاقة معركة بين حاملي ألقاب الوزن الثقيل، حيث يلتقي بطل رابطة المقاتلين المحترفين للوزن الثقيل، رينان فيريرا، مع بطل بيلاتور للوزن الثقيل، رايان بدر.

أما بالنسبة للمقاتل إمبا كاسانغاناي، بطل الوزن الثقيل الخفيف في رابطة المقاتلين المحترفين، بوزن 185 رطلاً، فسيواجه بطل الوزن المتوسط في بيلاتور، جوني إبلين. ويواجه بطل رابطة المقاتلين المحترفين مرتين راي كوبر بطل بيلاتور للوزن الخفيف، جيسون جاكسون. وفي وزن الريشة، يلتقي بطل رابطة المقاتلين المحترفين جيسوس بينيدو مع بطل بيلاتور، باتريسيو بيتبول.

وتتضمن البطاقة أيضًا أول نزال نسائي على الإطلاق للفنون القتالية المختلطة في الرياض، حيث ستواجه كلاريسا شيلدز، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين وبطلة الملاكمة للسيدات، كيلسي ديسانتيس في فئة الوزن الخفيف للسيدات.

كما يشهد حدث أبطال رابطة المقاتلين المحترفين ضد أبطال بيلاتور، أيضاً ظهور بياجيو علي والش، حفيد الملاكم العالمي الشهير محمد علي، لأول مرة في فنون القتال المختلطة. وتضم قائمة المقاتلين البارزين الآخرين على البطاقة كلاً من تياجو سانتوس، ويويل روميرو، وكلاي كولارد، وإيه جاي ماكي، وآرون بيكو، وغيرهم.

لا تزال التذاكر متاحة لحضور الحدث الذي يقام يوم 24 فبراير. للشراء يرجى زيارة .