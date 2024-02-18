وزير خارجية أيرلندا: هناك ضرورة للتفكير بإعادة إعمار غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "نعي حجم الدمار وجسامة الكارثة وعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة".

واضاف :"الأونروا منظمة مهمة جدا وهناك ضرورة للتفكير من جديد في إعادة إعمار غزة".



وتابع "من الضرورة النظر في مسألة احتلال فلسطين والمضي قدما في المسار القانوني".