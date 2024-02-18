وزير خارجية أيرلندا: هناك ضرورة للتفكير بإعادة إعمار غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "نعي حجم الدمار وجسامة الكارثة وعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة".
واضاف :"الأونروا منظمة مهمة جدا وهناك ضرورة للتفكير من جديد في إعادة إعمار غزة".
وتابع "من الضرورة النظر في مسألة احتلال فلسطين والمضي قدما في المسار القانوني".
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