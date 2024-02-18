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وزير خارجية أيرلندا: هناك ضرورة للتفكير بإعادة إعمار غزة

2/18/2024 8:19:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "نعي حجم الدمار وجسامة الكارثة وعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة".

واضاف :"الأونروا منظمة مهمة جدا وهناك ضرورة للتفكير من جديد في إعادة إعمار غزة".


وتابع "من الضرورة النظر في مسألة احتلال فلسطين والمضي قدما في المسار القانوني".

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