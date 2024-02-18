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شهيد بقصف الاحتلال على خان يونس

2/18/2024 8:19:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني واصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منازلا في بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وقالت مراسلة الجزيرة إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، دون أنباء حتى الآن عن إصابات.


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