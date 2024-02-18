شهيد بقصف الاحتلال على خان يونس
التاريخ
2/18/2024 8:19:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد فلسطيني واصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منازلا في بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت مراسلة الجزيرة إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، دون أنباء حتى الآن عن إصابات.
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